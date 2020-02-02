Ünlü YouTuber Reynmen'in bugün kendi YouTube kanalından yayınladığı Leila şarkısının klibi, yarım saatte 500 bin kişi tarafından izlendi. Videonun canlı gösterimi ise anlık olarak 351 bin kişiye ulaşmayı başardı.

Son dönemlerin en popüler fenomenlerinden olan Yusuf “Reynmen” Aktaş, geçtiğimiz yıl önce “Derdim Olsun” sonraysa “Ela” şarkılarıyla adından sıkça söz ettirmiş, rekor üstüne rekor kırmıştı. Hatta ünlü ismin Ela şarkısı, yalnızca 10 dakika içerisinde tam 1 milyon izlenme sayısına ulaşarak oldukça ciddi bir başarıya imza atmıştı.

Yayınladığı şarkılara gelen olumlu yorumlar neticesinde bu işi iyiden iyiye benimseyen Reynmen, son olarak toplamda 5 şarkıdan oluşan yeni albümünü dün akşam yayınlamıştı. Fenomen ismin kendi kanalında yayınlanmayan bu şarkılardan en dikkat çekeniyse “Leila” olmuştu. Bugün 15.00’da şarkının klibini canlı yayınla kendi kanalından yayınlayan Reynmen, yine çok ciddi izleyici sayılarına ulaşmayı başardı.

Reynmen’in yeni şarkısı Leila, canlı yayında 351 bin kişi tarafından izlendi:

Canlı yayında anlık olarak 351 bin izlenme sayısına ulaşmayı başaran klip, tamamen yayınlanmasının ardından kısa süre içerisinde 500 bin kişi tarafından izlendi. Reynmen’in bu şarkısı yeni rekorlara imza atar mı bilinmez ancak şimdiden oldukça başarılı görüntüleme sayılarına ulaştığı kesin.

Ünlü ismin bir önceki rekorlu klibi Ela, yayınlandığı andan itibaren 1 saat içerisinde tam 3 milyon 600 bin defa izlenerek YouTube Türkiye’nin 1 saat içerisinde en çok izlenen videosu olma unvanını elinde bulunduruyordu. Aynı şarkının hâlihazırda 224 milyon görüntülemesi bulunuyor.

Dün akşam klibi olmadan bir başka YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Leila isimli şarkının o kanal üzerinde 2,2 milyon görüntülemesi bulunuyor. Üstüne Reynmen’in kendi kanalından paylaştığı klibin görüntüleme sayıları da eklenince 3 milyona yakın bir sayı ortaya çıkıyor.