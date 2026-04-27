GTA 6 Geliştiricisi, Oyunu Sızdıran Gazeteciyle Laf Dalaşına Girdi: Projemize ve Şirketimize Burnunu Sokma!

Bir GTA 6 geliştiricisi, oyunun fragman çıkış tarihini sızdıran Bloomberg yazarı Jason Schreier'e tepki gösterdi. Ünlü gazetecinin daha fazla bilgi sızdırmaması isteniyor.

Gökay Uyan / Editor

19 Kasım 2026 tarihinde çıkacak GTA 6, şüphesiz tarihin en çok beklenen oyunlarından biri konumunda. Tabii ki oyun çıkmadan önce birçok farklı sızıntının gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Rockstar ve oyunun geliştiricileri kaçınmak için çok çabalasalar da sürekli oyun hakkında sızıntılar geliyor.

Şimdi ise en büyük sızıntılarla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Oyun dünyasının tanınan gazetecilerinden olan Bloomberg yazarı Jason Schreier ile GTA 6’nın geliştiricileri birbirine girdi.

jaosn

Rockstar geliştiricileri, Scherier’ın daha fazla sızıntı yapmasını istemiyor

jaosn

Jason Schreier, şimdiye kadar çıkan GTA sızıntılarının çoğunun arkasındaki isim. Öyle ki Kasım 2023’te yaşanan meşhur GTA 6 sızıntısının ana kaynaklarından biriydi. Schreier, stüdyonun ilk fragman yayımlama tarihini ortaya çıkarmıştı. Hayranlara o 2023’ün aralık ayında fragmanın geleceğini önden bildirmişti. Rockstar da sonrasında bunu doğruladı ve fragmanı yayımladı. Bunun yanı sıra oyun hakkında birçok gizli bilgiyi de açığa çıkarmıştı.

Yakın zamanda popüler bir GTA sayfasından “Schreier’den daha fazla sızıntı bekliyoruz” ifadeleriyle bir X paylaşımı yapıldı. Bunun ardından da oyunda baş karakter tasarımcısı olarak görev yapan Saikat Koley, gönderiye yanıt verdi. Yanıtında “Projemize ve şirketimize daha fazla burnunu sokmasını istemiyoruz.” ifadelerini kullandı ve Schreier’ın sızıntı yapmasını istemediklerini belirtti.

Bloomberg çatısı altında çalışan Jason Schreier, oyun dünyasının en önemli gazetecilerinden biri. Sadece GTA 6 değil, birçok farklı konuda doğru çıkan bilgiler paylaşıyor. Rockstar ise bunun oyun için olan beklentiye ve pazarlama stratejilerine zarar verdiği için sızıntıları engellemek istiyor. Herhangi bir etkisinin olup olmayacağını bekleyip göreceğiz ancak muhtemelen Schreier, bu tepkiyi umursamadan sızıntılara devam edecektir.

