Apple, Kavisli Ekranlı Telefonları Yeniden Moda Yapabilir: İşte 20. Yıl Özel iPhone Hakkında Yeni Bilgiler

Apple’ın 2027’de tanıtması beklenen 20. yıl özel iPhone modeli, dört kenarı mikro kavisli OLED ekranla gelebilir. Samsung üretimi olacağı iddia edilen yeni panel; daha ince, daha parlak ve daha kesintisiz bir iPhone tasarımının kapısını aralayabilir.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple, iPhone’un 20. yılı için gerçekten özel bir şeyler planlıyor olabilir. Gelen son sızıntılar, şirketin 2027’de tanıtması beklenen özel iPhone modeliyle klasik iPhone tasarımını ciddi şekilde değiştirebileceğini gösteriyor.

İddialara göre bu modelde en dikkat çeken yenilik, dört kenarı hafifçe kıvrılan mikro kavisli OLED ekran olacak. Yani Apple, bir dönem Android telefonlarda çok popüler olan kavisli ekran fikrini daha sade ve daha kullanışlı bir şekilde yeniden karşımıza çıkarabilir.

Apple, iPhone X’ten sonraki en büyük tasarım değişimine hazırlanıyor olabilir

Hatırlarsınız, Apple 2017’de iPhone X ile ana ekran tuşuna veda etmiş ve iPhone tasarımında yeni bir dönem başlatmıştı. 2027 ise iPhone’un 20. yılı olacak. Bu yüzden Apple’ın bu özel yıl için sıradan bir model yerine daha iddialı bir cihaz hazırladığı konuşuluyor.

Sızıntılara göre Apple’ın hedefi, çerçeveleri iyice azaltılmış, cam hissi daha güçlü ve ekranı kenarlara doğru yumuşakça devam eden bir iPhone tasarımı sunmak. Buradaki fark, Samsung’un eski “edge” tasarımlarındaki gibi aşırı kıvrımlı bir yapıdan ziyade daha kontrollü bir kavis kullanılması.

Yeni ekran Samsung imzalı olabilir

Apple’ın bu özel ekran için Samsung Display ile çalıştığı iddia ediliyor. Panelin, Color Filter on Encapsulation yani kısaca COE adı verilen bir teknolojiyle üretileceği söyleniyor. Bu teknoloji, ekranın bazı katmanlarını sadeleştirerek paneli daha ince hâle getirebiliyor.

Daha ince panelin tek avantajı incelik değil. Bu yapı sayesinde ekranın daha fazla ışık geçirmesi, dolayısıyla daha yüksek parlaklık sunması ve daha az güç tüketmesi de mümkün olabilir. Apple’ın ayrıca ekranın her noktasında parlaklığı dengeli tutmak için özel bir ışık dağıtım katmanı kullandığı da iddialar arasında.

Kavisli ekranlar bu kez daha mantıklı şekilde geri dönebilir

Kavisli ekranlar aslında yeni bir fikir değil. Android tarafında yıllar önce pek çok amiral gemisi modelde bu tasarımı gördük. Ancak yanlış dokunma, kenarlarda görüntü bozulması, kırılganlık ve ekran koruyucu sorunları nedeniyle birçok marka zamanla düz ekranlara geri döndü.

Apple’ın fark yaratabileceği nokta da burada. Eğer şirket gerçekten daha hafif kıvrımlı, görüntüyü bozmayan ve elde tutuşu iyileştiren bir mikro kavis tasarımı sunarsa, kavisli ekranlar yeniden popüler hâle gelebilir. Tabii bunun için dayanıklılık ve tamir maliyeti gibi soru işaretlerinin de çözülmesi gerekiyor.

  1. yıl özel iPhone’un fiyatı hakkında şu an güvenilir bir bilgi yok. Fakat yeni ekran teknolojisi, özel tasarım ve olası ekran altı kamera/Face ID gibi detaylar düşünülünce bu modelin standart iPhone’lardan daha pahalı olması sürpriz olmaz.

