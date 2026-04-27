A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, bu hafta da uygun fiyata Samsung'un 58 inçlik Cyrstal 4K UHD televizyonunu satacak.

Gökay Uyan

Teknolojik ürün fiyatları ülkemizde maalesef çok yüksek seviyelerde. Bu yüzden de vatandaşlar sürekli olarak kampanyaların yolunu gözlüyorlar. Zincir mağazalar da bu konuda öne çıkmayı başarıyordu. A101 de onlardan biriydi.

Şimdi ise A101’in bu haftaki “Aldın Aldın” ürünleri açıklandı. Şirket, bu hafta evine yeni televizyon almak isteyenleri sevindirecek bir ürünle karşımıza çıkacak. Öyle ki uygun fiyata Samsung’un 58 inçlik Cyrstal 4K televizyonu uygun fiyata A101’e geliyor.

Samsung 58U8000F Cyrstal UHD televizyon fiyatı ve özellikler

  • 58 inç
  • 4K
  • Cyrstal işlemci
  • HDR10
  • One UI Tizen
  • 7 yıl güncelleme
  • Yapay zekâ enerji modu
  • OTS Lite ses
  • 3x HDMI
  • Fiyat - 32.999 TL

Samsung 58U8000F modeli, 30 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla A101 üzerinden satın alınabilecek. Normalde fiyatı 34-35 bin TL civarlarında olduğu için A101’dekinin iyi bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Çok aşırı pahalı olmayan bir fiyata büyük, kaliteli, iyi özellikli televizyon arayanlar için iyi bir tercih olabilir.

