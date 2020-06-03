Ridley Scott, Bir Alien Filmi Daha Yönetmek İstiyor

Ridley Scott, Prometheus ve Alien: Covenant’tan sonra orijinal Alien’ın öncesini anlatan 'prequel' serisinin üçüncü filmi konusunda oldukça istekli. Scott, Alien markasını yeniden geliştirmek istiyor.

Bilim kurgu sinemasının en popüler ve en sevilen filmlerinden bir tanesi de hiç şüphesiz ki Alien serisidir. Görünüşe göre 1979’daki ilk Alien filminin de yönetmeni olan Ridley Scott, üçüncü Alien ‘prequel’ı (hikâyede geçmişe giden filmler) konusunda da oldukça istekli. Hatta filmin ismi dahi belli: Alien: Awakening. Klasik mertebesine ulaşmış olan ilk Alien’ın diğer iki prequel filmiyse 2012 yılında çıkan Prometheus ve 2017 yılında çıkan Alien: Covenant’tı.

Geçtiğimiz sene, Ridley Scott’ın isminin 2017 yılında belli olduğunu söylediği Alien: Awakening’in yazım aşamasında olduğuna dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Scott’ın niyetiyse filmin yönetmenlik koltuğunda oturmak. Ayrıca Ridley Scott’a göre Covenant’tan sonra seride gidilebilecek çok fazla alan bulunuyor.

“Alien’da hâlâ gidilebilecek çok fazla mesafe var”

Ridley Scott, verdiği bir röportajda “Bence hâlâ Alien’da gidilebilecek çok fazla mesafe var ancak şimdi yeniden şekillendirmeniz gerekiyor. İlk filmi yaparken sürekli olarak düşündüğüm şey, neden böyle bir yaratık yapılsın ve neden yumurtaları taşıyan bir gemide yolculuk yapsındı. Bu aracın ve bu yumurtaların amacı neydi? Sorgulanacak olan şey bu. Bir sonraki fikir kim, neden ve ne amaçla” ifadelerini kullandı.

2017 yılında seyircileriyle buluşan Covenant, arkasında bir dizi soru bırakarak bitmişti. Görünüşe göre Scott’ın kafasındaki bu devam filmi de orijinal Alien ile prequel arasındaki boşlukları dolduracak. Scott, diğer iki filmle birlikte bazı soruların cevabını vermiş olsa da Alien: Awakening ile amacın ne olduğunu anlatacak.

Şu an için bu prequel serisinin devam filmi pek de muhtemel gözükmüyor. Alien: Covenant, dünya genelinde 240 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etmesi ve izleyicileri de tam anlamıyla tatmin edememesi sebebiyle yapımcılarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Serinin yayın haklarını alan Disney, gelecekte seriyi kullanacak olsa da yeni yapımın, ticari anlamda başarısız sayılan bir filmin devamı olma ihtimali düşük.