ABD'nin SEC'i ile Ripple, günün ilerleyen saatlerinde hakim karşısına çıkacaklar. Aralık ayında dile getirilen iddiaların görüşüleceği duruşmadan hangi kararın çıkacağı bilinmiyor olsa da Ripple, dava öncesinde yüzde 15 değerlendi. Analistler ise Ripple'ın 1 dolara ulaşabileceğini söylüyorlar.

Kripto para yatırımcılar ile piyasalar, bugün tarihi olaylara şahit olacaklar. Dünyanın en popüler kripto para birimlerinden bir tanesi olan Ripple (XRP) ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), sanal ortamda gerçekleştirilecek bir duruşmada hakim karşısına çıkacaklar. Bu duruşmada Ripple'ı suçlayacak olan SEC yetkilileri, mahkeme heyetine karşı haklı çıkıp, Ripple'ın geleceğini tehdit edecekler. Ancak Ripple da bu konuda kendine güveniyor ve duruşmadan alnının akıyla ayrılacağını düşünüyor. Peki süreç, nasıl buralara geldi?

SEC'in aralık ayındaki iddialarına göre Ripple yönetimi, kayıt dışı Ripple satıyor, çeşitli fonlar topluyordu. Ayrıca şirket, Ripple piyasasını da manipüle ediyor ve sosyal medyayı kullanarak kazanç sağlıyordu. Bu süreçte pek çok borsadan delist edilen, yani alış satışına izin verilmeyen Ripple, çok ciddi oranlarda değer kaybetmişti. Üstelik taraflar, olayın duruşmaya uzamadan tatlıya bağlanması için de görüştüler. Ancak iki tarafın da kendini savunup, çözüm bulmaya yanaşmaması, sürecin bu noktaya gelmesine yol açtı. Peki bundan sonra ne olacak? Ripple'ı ve yatırımcılarını neler bekliyor?

Ripple, duruşmanın görüleceği gün yüzde 15 değerlendi

Ripple geçtiğimiz saatlerde, 0,63 dolar seviyelerine yükselerek günlük bazda yüzde 15 civarında değerlendi. Ancak bu durumun ardında yatan önemli bir neden vardı. SEC yetkilileri, sonucu merakla beklenen tarihi davaya günler kala, verdikleri dilekçede değişiklik yaptılar. Yapılan bu değişiklik sonucunda da Ripple'a yönelik tek suçlama, "XRP'nin belirli dağıtımları bir yatırım sözleşmesi oluşturdu." olarak kayıtlara geçti. Piyasa, bu açıklamayı Ripple için olumlu olarak nitelendirdi ve artan alımlar, kripto para biriminin yükselişini sağlamış oldu. Ancak yükseliş, bu kadarla sınırlı olmayabilir.

Deneyimli analiste göre Ripple, duruşma sonrasında 1 dolar bandını aşabilir

Konuyla ilgili önemli bir açıklama, Twitter'da 120 binden fazla takipçisi olan "Credible Crypto" (Güvenilir Kripto) isimli bir hesaptan geldi. Daha önce yaptıkları teknik analizlerle takipçilerine kazandırmayı başaran hesap yöneticileri, Ripple'ın haftalık grafiklerine baktıklarında; bu kripto para biriminin en az 1 dolar seviyesine ulaşabileceğini ifade ediyorlar.

Yukarıdaki grafiğe baktığımızda, Ripple'ın daha önce 0,68 dolar seviyesinden defalarca satış baskısı yediği görülüyor. Haliyle kırılması gereken ilk noktanın bu nokta olduğunu ifade etmek gerekiyor. Şayet 0,68 dolar seviyesi kırılır ise Ripple'ın 1 dolara kadar yolunun olduğu hem Credible Cyripto hem de teknik analiz yapabilen diğer yatırımcılar tarafından rahatlıkla görülebiliyor.

Piyasanın düşüş eğiliminde olması, Ripple için geçerli olmayabilir

Ripple gibi tartışmalı bir kripto para biriminin 1 dolara ulaşması, birkaç gündür düşüş eğitiminde olan piyasa yatırımcıları için pek de mümkün değil. Ancak Ripple'a yıllarını veren yatırımcılar, XRP'nin piyasa ve diğer altcoinlerden bağımsız şekilde hareket edebildiğini çok daha öncelerden biliyorlar. "Paranın İnterneti" sloganıyla hizmet vermekte olan internet sitesi "Coingape"in editörlerinden Sunil Sharma, bu kripto para biriminin Bitcoin'in fiyatına bağlı olmadan hareket edebildiğini hatırlatarak, bu şu koşullarda bile Ripple'ın 1 dolar olabileceğini ifade ediyor.