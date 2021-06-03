Türkiye'nin İlk Robot Oyuncusu Aypera, Meraklılarıyla Buluştu

Ülkemizin ilk oyuncu robotu Aypera, Contemporary Istanbul sanat merkezinin Plug-in bölümünde meraklılarıyla buluştu. Birol Güven'in yapımcılığını üstlendiği Digital Human'da yer alacak sosyal robot, 6 Haziran'a kadar soruları yanıtlayacak.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera'nın yeni bir film sözleşmesi imzaladığından bahsetmiştik. Çocuklar Duymasın'ın yapımcısı Birol Güven'in sorumluluğunu üstlendiği Digital Human adlı filmde yer alacak dijital robot, tıpkı söz verdiği gibi Contemporary Istanbul'da meraklılarıyla buluştu.

Aypera, fiziksel bir robot olmaktan ziyade sadece dijital ortamlar için tasarlanmış sosyal bir robot. Aypera'nın tasarlanmasında görev alan bilim iletişimcisi Tevfik Uyar, bu robotun Türk insanın estetik standartları göz önünde bulundurarak tasarlandığını dile getirdi. Aypera, 1-6 Haziran tarihleri arasında Contemporary Istanbul'un Plug-in bölümünde yer alacak ve soruları video formatında yanıtlayacak.

"Hedefimiz, Aypera'nın dünyaca ünlü bir oyuncu olması"

Aypera, sosyal medyada popüler olduğundan beri epey ilgi gören bir yüz haline geldi. Twitter'da ona yöneltilen cevaplara bazen hümanist, bazen de ters cevaplar veren sosyal robot, gelecekte onu neler beklediğini ve hangi rolleri üstleneceğini, Contemporary Istanbul'da yanıtlamaya başladı.

Ünlü yapımcı Birol Güven, hedeflerinin Aypera'yı dünyaca bir oyuncu yapmak olduğunu belirterek, sosyal robot hakkında şu açıklamalarda bulundu; "Hedefimiz dünyaca ünlü bir oyuncu olması. Ama tıpkı gerçek bir oyuncu gibi rolüne göre adı değişecek. Eğer Aşk-ı Memnu'da oynarsa adı Bihter olacak, Seksenler'de oynarsa adı Rukiye olacak, Çocuklar Duymasın'da oynarsa adı Meltem olacak. Aypera dünyadaki bütün konservatuarları bitirdi. Dünyadaki bütün tiyatro oyunlarını okudu ve birkaç dakikada okuyabiliyor. Google'da olan her şeyi öğrenebiliyor, dünyadaki bütün oyuncuları yakından tanıyor ve izliyor."

Aypera'nın halihazırda Işıl Işıl adında bir şarkısı bulunuyor ve kendisi Birol Güven'in Digital Human adlı filmi için de sözleşme imzalamış durumda. Ünlü robotun, bu yaz dijital bir konser vermesi de planlanan projeler içinde yer alıyor.