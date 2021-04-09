Toz Toplama Ünitelerine Sahip En Verimli Robot Süpürgeler

Akıllı robot süpürgeler, son dönemde evlerin vazgeçilmez bir parçası olarak temizlik işlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. Yapay zeka teknolojisi ile birden fazla özellik sunan robot süpürgelere, bir de toz toplama üniteleri eklenince elleriyle toz torbası temizlemek istemeyen insanların işleri daha da kolaylaştı. Biz de tıpkı Lydsto R1 gibi hem fiyatıyla hem de özellikleriyle dikkat çeken robot süpürgeleri sizler için sıralamak istedik.

Yapay zeka, son dönemde robot süpürgeler gibi hayatımızı bir hayli kolaylaştıran teknolojilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kullanım kolaylığı ve sahip oldukları farklı teknolojiler sayesinde bu süpürgeler, evlerin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda.

Robot süpürgelerin standart donanımları yetersiz gelmeye başlayınca devreye toz toplama teknolojisi girdi ve evde süpürülen tozları bir haznede toplayan akıllı robot süpürge modelleri daha çok tercih edilmeye başlandı. Yani tozların bir haznede biriktirilmesi, insanları elleriyle toz torbası temizlemekten kurtardı diyebiliriz. Sizler için hem standart donanıma hem de toz toplama ünitelerine sahip robot süpürgeleri listeledik.

Lydsto R1 Toz Toplama Üniteli Akıllı Robot Süpürge

Listemizin ilk sırasında, emiş gücü konusunda bir hayli iddialı olan Lydsto R1 akıllı robot süpürge bulunuyor. 2700 pascal gücünde emiş gücüne sahip olan Lydsto R1, 2200W güç ile çalışıyor. Aynı zamanda sahip olduğu su haznesi sayesinde yerleri silebiliyor, topladığı çöp ve tozu çöp toplama ünitesine yerleştiriyor.

Akıllı robot süpürge tek seferde 150 dakika kullanım süresine sahip ve bu yüzden özellikle geniş evler için ilk tercih olabilir. Lydsto R1, LIDAR sensörleri ve SLAM teknolojisi sayesinde çevreyi kolay bir şekilde tanımlayıp hafızasına kaydediyor ve aynı zamanda uygulama üzerinden kullanıcılara spesifik alan temizliği özelliği sunuyor.

Lydsto R1, 3 litre kapasiteli tek kullanımlık toz torbasına sahip ve kullanıcıya torbanın dolu olup olmadığına dair bildirim gönderiyor. Toz toplama teknolojisi sayesinde Lydsto R1, toz emisyonunu önleyerek herhangi bir solunum sıkıntısını ortadan kaldırmış oluyor.

Saniyede 6 rpm tarama frekansına sahip robot süpürge, 360 derece kamera açısına ve 8 metre tarama mesafesine sahip. Çift çekirdekli Quanzhi işlemcisi sayesinde verileri son derece hızlı bir şekilde işliyor ve otonom konumlandırma navigasyonu sayesinde gerçek zamanlı haritalama özelliği sunuyor.

Lydsto R1’in en dikkat çeken özelliklerinden bir diğeri ise sahip olduğu 3 bin 845 lira 72 kuruş fiyat etiketi. Akıllı robot süpürgenin sahip olduğu diğer özelliklere ve kullanıcı yorumlarına bakmak için buraya tıklayabilirsiniz.

iRobot Roomba I7+ Robot Süpürge

Tıpkı Lydsto R1 gibi toz toplama ünitesine rahip iRobot i7+, 75 dakika kullanım süresine ve 2200 pascal basınçlı çekiş gücüne sahip. vSLAM teknolojisi ile saniyede 230 bin 400 veri toplayabilen iRobot i7+, 5 bin 193 TL fiyat etiketine sahip.

Ecovacs T8 AIVI

Listenin belki de en pahalı akıllı robot süpürgesi olan Ecovacs T8 AIVI, kullanıcılara aynı anda vakum ve paspas teknolojisi sunuyor. Hassas lazer haritalama ve TrueMapping teknolojisi sunuyor. Ecovacs T8, 175 dakika kullanım süresiyle birlikte yine yüksek metrekarelere sahip evler için tercih edilebilir.

Bu akıllı robot süpürge Google Asistan ve Alexa ile birlikte uyumlu çalışan Ecovacs’ın toz toplama ünitesinin ayrı ayrı satıldığını söylemekte fayda var.

Roborock S6 MAX V

Roborock S6 Max listedeki diğer robot süpürgeler gibi toz toplama ünitesine sahip değil ancak kullanıcı yorumlarına baktığımızda, sahip olduğu performansın listedeki diğer ürünleri aratmadığını söyleyebiliriz.

İkiz kamera ile birlikte son derece kapsamlı bir temizlik sunan Roborock S6 MAX V, 2500 pascal emiş gücüne ve 5200 mAh batarya kapasitesine sahip. 150 dakikalık kullanım süresine sahip akıllı robot süpürge, 0.25 litrelik su tankı sayesinde paspas özelliği ile birlikte geliyor.

Evde sürekli gezinen ikiz kamera elbette birçok kişiyi rahatsız eder ancak şirketin yaptığı açıklamaya göre ReactiveAI teknoloji sayesinde yakalanan her görüntü saniyesinde siliniyor. Roborock S6 Max, 4 bin 778 TL fiyat etiketine sahip.

Viomi Robot Vacuum S9

3 litrelik toz haznesi ile akıllı toz toplama teknolojisine sahip Viomi S9, 3 katmanlı HEPA filtresi ile uzun süre dayanıklılık vaad ediyor. Akıllı robot süpürge harita düzenleme, yasak bölge ve sanal duvar özellikleriyle birlikte geliyor ve kullanıcıların belirli bir odayı ya da bölgeyi seçmesine olanak tanıyor.

150 dakikalık kullanım süresine sahip Viomi S9, listemizdeki diğer modeller gibi hem vakum hem de paspas özelliği sunuyor. Viomi S9’un fiyat etiketi, 4 bin 702 TL olarak belirlenmiş.