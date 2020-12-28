ROKETSAN, ORKA olarak isimlendirilen yeni bir projenin çalışmalarına başladı. Proje kapsamında hafif sınıf torpido üretecek şirket, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın denizlerdeki hakimiyetini güçlendirecek. Tamamen yerli ve milli olacak torpidolara ASELSAN da destek verecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ROKETSAN önderliğinde ORKA isimli bir projenin başlatıldığını duyurdu. Bu proje, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılayacak. ASELSAN gibi sektörün önde gelen şirketlerinin de destek vereceği proje, dışa olan bağımlılığı azaltacak.

Proje için, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda bir etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile Milli Savunma Bakanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN yetkilileri de bu etkinlikte yer aldı. Demir; savunma sanayii alanında durma döneminin geride kaldığını, geçen her günün kritik bir önem arz ettiğini ve kendilerinin de bu bağlamda çalıştıklarını ifade etti.

ORKA, ROKETSAN için çocuk oyuncağı

ORKA projesi, özellikle de ROKETSAN için bilindik mesele. Çünkü şirket, uzunca bir süredir "AKYA" olarak isimlendirilen Ağır Sınıf Torpido Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Hatta bu proje kapsamında üretilecek torpidolar, önümüzdeki yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine eklenecek. Şirket bu bağlamda, AKYA kapsamında edindiği tecrübeyi ORKA'ya aktaracak.

Geliştirilecek olan hafif sınıf torpidolar, günümüzün en yeni teknolojilerine sahip olacak. Hassas güdüm, gelişmiş arama, navigasyon ve yüksek hücum kabiliyetleriyle donatılacak torpidolar, aldatma ve karıştırma teknolojilerine karşı da dirençli olacak. Böylelikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Mavi Vatan'ın savunulmasını çok daha etkili ve tamamen yerli bir biçimde sağlamış olacak.