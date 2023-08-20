Rolls-Royce Coachbuild, dört yıllık bir çalışmayla “La Rose Noire” isimli özel bir model hazırladı. Rolls-Royce La Rose Noire, yalnızca 4 adet üretilecek.

Bir “otomotiv sanat eseri” olarak adlandırılan Rolls-Royce La Rose Noire, renk ilhamını Black Baccara olarak da bilinen bir Fransız gülünden alıyor. Gölgede koyu bir nar rengi neredeyse siyah görünürken, güneş ışığında sedefli bir kırmızıya dönüşüyor.

208,6 inç uzunluğunda ve 78,7 inç genişliğindeki bu heybetli özel model, şık tasarımı sayesinde aslında olduğundan daha küçük görünüyor. İddialara göre tasarımın maliyeti ise 30 milyon dolar.

Yapımı dört sene süren La Rose Noire büyüleyici detaylara sahip

Rolls-Royce La Rose Noire çelik, alüminyum ve karbon fiberden yapılan yeni bir monokok şasiye sahip. 6,75 litrelik çift turbo destekli V12 motor bulunan araç, 593 beygir güç ve 800 Nm tork sağlıyor.

0’dan 100’e 5 saniyede çıkan Rolls-Royce La Rose Noire, maksimum hızda ise 250 km/s hızı görebiliyor.

Dikey arka lambalar, büyük bir arka difüzör ve çıkarılabilir bir tavan da dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Tavan için ise maksimum konfor için elektrokromik kendinden renklendirmeli cam kullanılmış.

İç kısımda, ön panelde sadece üç ana düğme bulunuyor. Ayrıca, iki koltuk arasına yerleştirilmiş konsol benzeri bir kol dayama ile yolcuların etrafını saran ahşap bölüm de oldukça estetik duruyor.

“Rolls-Royce'da şimdiye kadar yaratılmış en karmaşık parke” olarak nitelendirilen kısım, 1.603 adet elle döşenmiş siyah ahşap kaplama üçgen kullanılarak yapılmış. İlhamını aldığı gülün düşen yapraklarını temsil eden ahşap, Fransa'dan getirilen siyah çınar ağacından elde edilmiş ve tüm ahşap üçgenlerin her biri elle kesilmiş, zımparalanmış ve yerleştirilmiş.

Öte yandan özel otomobille uyumlu olması için İsviçreli saat yapımcıları tarafından bir defaya mahsus özel bir saat de yaratıldı.

43 milimetrelik Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date temel alınarak tasarlanan saatin sayaçları ve iç çerçevesi kırmızı renkte, siyah kadranı ise rodyum tonlarında eğimlere sahip. Bu saat aynı zamanda araçtan çıkarılıp, kola da takılabiliyor.