Netflix’in yeni yerli yapımı Aşk 101 hakkında tartışmalar devam ediyor. Tartışmaya şimdi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de katıldı. Şahin, Netflix’i uyardıklarını ve ahlaksızlığa geçit vermeyeceklerini söyledi.

Netflix’in yeni yerli yapım dizisi olacak Aşk 101, önümüzdeki günlerde abonelerin beğenisine sunulacak. Aşk 101, daha yayına girmeden sosyal medyadaki bir sahte hesaptan yapılan paylaşım ile tartışmaların odak noktası haline gelmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Aşk 101’de eşcinsel bir karakter olduğunu iddia eden sahte hesaptan yapılan paylaşıma tepki göstermiştiler.

Netflix ile bağlantısı olmayan bir Twitter hesabından yapılan paylaşımın ardından başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Netflix de bir açıklama yapmıştı. Netflix, dizi ve karakterler konusunda sadece kendi açıklamalarının dikkate alınmasını isteyerek tartışmayı sona erdirmişti. Şimdi tartışmaya RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de katıldı.

RTÜK Başkanı: Kırmızı çizgimiz belli

RTÜK Başkanı Şahin, Aşk 101 dizisi ile ilgili tartışmalara dönük olarak Akit’e verdiği demeçte, “Uyardık, gözümüz üzerlerinde. Çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine göz yummamız mümkün değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek her türlü yayın içeriğine geçit vermemekte kararlıyız” dedi.

Açıklamasının devamında yayın platformları ile ilgili açıklamalarına devam eden Şahin, denetim mekanizmalarını oluşturduklarını ve sıkı bir şekilde platformları takip ettiklerini açıkladı. Gerekli durumlarda sözlü uyarılarda bulunduklarını söyleyen RTÜK Başkanı, uyarılarının platformlar tarafından dikkate alındığını belirtti.

Aşk 101’le ilgili tartışmalar nedeniyle Netflix ile görüştüklerini belirten RTÜK Başkanı, Netflix’in dizi karakterlerine dair dolaşan iddiaların asılsız olduğunu söylediğini belirtti. RTÜK Başkanı Şahin, iddiaların doğru çıkması durumda tavırlarının net olduğunu da sözlerine ekledi.