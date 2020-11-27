Geçtiğimiz günlerde aralarında müzik TIDAL'ın da bulunduğu 6 yayıncıya ihtar veren RTÜK, bugün yapılan açıklamada TIDAL'a erişim engeli getirildiğini duyurdu. TIDAL'ın lisans başvurusu yapması halinde erişim engelinin kaldırılması için yeni bir süreç başlatılacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tıpkı Spotify gibi dünya genelinde milyonlarca aboneye sahip olan ve Türkiye'de de kullanılabilen müzik platformları Deezer ve TIDAL'a geçtiğimiz günlerde lisans başvurusu yapmaları için 72 saatlik süre tanımıştı.

9 Kasım tarihinde aralarında Deezer ve TIDAL'ın da bulunduğu 6 yayıncıya ihtar veren Kurul, belirtilen süre içerisinde lisans başvurusunu yapmadığı gerekçesiyle TIDAL'a erişim engeli getirdi. Yapılan açıklamada, TIDAL haricinde diğer 5 yayının lisans başvurusu yaptığı belirtildi.

RTÜK'ten yapılan açıklama:

Kurul'un web sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz 9 Kasım 2020 tarihinde İnternet ortamından yayın lisansı almadan yayın hizmeti yapıldığı tespit edilen URL adreslerini ilan ederek ihtarda bulunmuştur.

RTÜK’ün resmi internet sitesine eklenen ihtar metninde aralarında https://www.tidal.com URL adresinin de bulunduğu yayıncılar açıkça belirtilerek kendilerine lisans müracaatı yapmaları için mevzuat gereği 72 saat süre tanınmıştır.

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 'İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri' başlıklı 10’uncu maddesi kapsamında yapılan duyuru üzerine bahse konu yayıncı dışındaki tüm platformlar gerekli başvurularını yapmıştır. Başvuru talebini içeren dilekçesini sunmayan yayıncı hakkında Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkimliğine başvurulmuş ve ilgili mahkeme söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararını vermiştir.

Adı geçen kuruluşun lisans talebine ilişkin müracaatta bulunması halinde verilen kararın kaldırılması için yeni bir süreç başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Türkiye, TIDAL'a erişimi engelleyen ilk ülke oldu:

Konu hakkında Twitter üzerinden açıklamada bulunan Hukukçu Yaman Akdeniz, Türkiye'nin TIDAL'a erişim engeli getiren ilk ülke olduğunu söyledi.

Peki, siz kullanıcılara yüksek kaliteli müzik hizmeti sağlayan TIDAL'ın ülkemizde engellenmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.