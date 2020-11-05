Her ne kadar Nvidia yeni 3000 serisi ekran kartlarını piyasaya sürmüş olsa da RTX serisinin giriş seviyesi ekran kartları RTX 2060 Super ve 2060, hâlâ güncel oyunlar ve görevler için yeterli performansı sunuyor. Peki bu ekran kartları ile hangi işlemciler iyi anlaşıyor? İşlemci önerileri yaptığımız içeriğimizde yakından bakıyoruz.

Ekran kartı dünyasını uzun yıllardır domine eden ve pazar payının büyük çoğunluğuna sahip olan Nvidia, üst düzey ekran kartı serisinin yeni modelleri RTX 3000 serisini tanıtmıştı. Fakat ışın izleme teknolojisine sahip olan giriş seviyesi RTX 2060 Super ve 2060 ekran kartları, hâlâ işlevselliğini başarılı bir şekilde koruyor.

Durum böyle olunca birçok kullanıcı, güncel sistemlerinde RTX 2060 serisi ekran kartlarını tercih edebiliyor. Tabii iş sadece bir ekran kartı seçmekle bitmiyor, maksimum performans için ekran kartıyla en uyumlu işlemciyi de seçmek gerekiyor. Bu içeriğimizde RTX 2060 Super ve 2060 ile uyumlu işlemcilere yakından bakıyoruz.

RTX 2060 Super ve 2060 ile uyumlu işlemciler:

RTX 2060 ile uyumlu olanlar: AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 2600X Intel Core i5-9400F AMD Ryzen 5 1600

RTX 2060 Super ile uyumlu olanlar: Intel Core i5-10400F Intel Core i5-9600K AMD Ryzen 5 3600X AMD Ryzen 7 2700X



AMD Ryzen 5 3600

Kullandığımız ekran kartı RTX 2060 Super veya direkt olarak 2060 olunca, işlemci yönünden aslında birçok seçenek var. Sistemin darboğaz yapmaması için RTX 2060 serisine 6 çekirdekli bir işlemci yeterli olacaktır. AMD’nin Ryzen 5 3600 işlemcisi 6 çekirdeğe, 12 iş parçacığına ve 3,6 GHz temel hız frekansına sahip ve 7nm mimarisini kullanıyor.

AMD Ryzen 5 2600X

Ryzen 5 3600 işlemcinin bir alt modeli olan Ryzen 5 2600X, yine ihtiyacımız olan 6 çekirdeği ve 12 iş parçacığını bizlere daha düşük fiyatlarda sunuyor. 12nm mimarisini kullanan bu işlemci Ryzen 5 3600 ile aynı temel frekans hızına da sahip. 2600X ile 3600 arasındaki farklar ise 2600X 95 W’lık bir güç tüketimine sahipken 3600 65 W güç tüketiyor, ayrıca 3600 32 MB önbelleğe sahipken, 2600X’in önbelleği 16 MB olarak listeleniyor.

Intel Core i5-9400F

Intel tarafına baktığımızda fiyatına göre sunduğu özellikleri ile öne çıkan Intel Core i5-9400F işlemcisi bizleri karşılıyor. 14nm mimarisine sahip olan bu işlemci 2,9 GHz temel hızında çalışıyor ve 9 MB önbellek sunuyor. Çekirdek bakımından ihtiyacımız olan 6 çekirdeği sunan i5-9400F işlemcisi, Ryzen 5 serisi işlemcilerden daha düşük olan 6 iş parçacığına sahip. Genel olarak Ryzen 5 2600X ile karşılaştırılan bu işlemci, 2600X ile hemen hemen aynı performansı gösteriyor. Bu yüzden i5-9400F, sistemlerinde Intel kullanmak isteyen kullanıcılar için bütçe dostu bir Intel seçimi olarak karşımıza çıkıyor.

AMD Ryzen 5 1600

RTX 2060 uyumlu işlemci önerilerinde en ucuz seçenek ise Ryzen 5 1600 oluyor. Ryzen 5 serisinin giriş modeli olan bu işlemci fiyatına göre şaşırtan özelliklere sahip. Listedeki en ucuz işlemci olan Ryzen 5 1600 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip. Ayrıca 3,2 GHz temel hızda çalışıyor ve bu hız aşırtma ile 3,6 GHz değerine kadar yükseltilebiliyor. 12nm mimarisi kullanılan Ryzen 5 1600 16 Mb önbelleğe sahip olarak geliyor ve en fazla 65W güç tüketimi yapıyor.

Intel Core i5-10400F

RTX 2060 Super ile darboğaz yapmadan çalışan işlemcilere baktığımızda hâlâ Intel i5 veya Ryzen 5 serisi bizler için yeterli oluyor. Fakat daha iyi bir performans için modelleri biraz yükseltmek faydalı olacaktır. 10. nesil Intel Core i5-10400F, 2.000 TL altında kalan fiyatıyla ve fiyatına göre sunduğu özellikleriyle öne çıkıyor. 6 çekirdeğe ve 12 iş parçacığına sahip olan bu işlemci 14nm mimarisini kullanıyor ve 2,9 GHz temel hızında çalışıyor. Hız aşırtma ile 4,3 GHz hızına kadar çıkabilen işlemcinin önbelleği ise 12 MB olarak listeleniyor.

Intel Core i5-9600K

Orta segmentin en iyi oyun işlemcilerinden biri olarak kabul edilen Intel Core i5-9600K güncel oyunlarda, 1440p çözünürlükte maksimum ayarlarda RTX 2060 Super ile 60 üzeri FPS değerleri alabiliyor ve darboğaz yapmıyor. 6 çekirdek ve 6 iş parçacığına sahip olmasına rağmen Ryzen 5 serisi işlemcilerin ve Intel Core i5-9400F’in önüne geçen 9600K, temel olarak 3,7 GHz hızında çalışıyor ve bu hız 4,6 GHz değerine kadar aşırtılabiliyor.

AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i5-9600K’nın AMD eşdeğerine baktığımızda aslında bizleri iki birbirine yakın işlemci karşılıyor. Bu işlemcilerden ilki olan Ryzen 5 3600X, Ryzen 5 serisinin son ve en pahalı işlemcisi olarak karşımıza çıkıyor. Temel olarak 3,8 GHz hızda çalışan işlemci, aşırtma ile 4,4 GHz hızında çalışabiliyor. 6 çekirdek, 12 iş parçacığına sahip olan bu modelde 32 MB önbellek ve 7nm mimarisi bulunuyor. RTX 2060 Super ile sadece %4’lük bir darboğaz oranı sunan bu işlemci 3.000 TL bandına çıkmadan tercih edilebilecek en iyi işlemcilerden biri oluyor.

AMD Ryzen 7 2700X

Ryzen 7 serisinin giriş modellerinden biri olan Ryzen 7 2700X, modern bir işlemcinin tüm özelliklerine sahip ve RTX 2060 Super ile çalıştırıldığında sadece %3 dolaylarında bir darboğaz yapma oranına sahip oluyor. Bu da dikkate alınmayacak kadar düşük bir yüzde olarak değerlendiriliyor. Temel olarak 3,7 GHz hızda çalışan işlemci, aşırtma ile 4,3 GHz hızında çalışabiliyor. Listemizdeki diğer işlemcilerden farklı olarak 8 çekirdeğe ve 16 iş parçacığına sahip olan Ryzen 7 2700X, 20 MB önbellek değeri sunuyor.

Sahip olduğu çekirdek ve iş parçacığı sayısına göre güç tüketimi yönünden de başarılı bir performans sergileyen 2700X sadece 105 W güç tüketimi yapıyor. Ayrıca bu işlemcide AMD’nin yeni teknolojisi olan 12nm FinFet mimarisi kullanılıyor. Bunların yanı sıra bu işlemci, yanında gelen gelişmiş Wraith Prism stok soğutucu ile daha iyi bir soğutma performansı gösteriyor.

RTX 2060 Super ve 2060 ile uyumlu işlemci önerisi dediğimizde listeye dâhil edebileceğimiz daha onlarca 6 çekirdeğe sahip işlemci bulunuyor. Fakat bir fikir oluşturması açısından fiyat performans oranı yüksek işlemcileri listeye dâhil etmeye çalıştık. Eğer bütçe sorununuz yoksa Ryzen 7 3700X gibi işlemcilere yönelip darboğaz oranını %1,7 civarlarına kadar düşürebilirsiniz. Sizler listede bulunan işlemciler hakkında neler düşünüyorsunuz?