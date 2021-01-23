Türkiye'nin Elektrik Kurulu Gücü 96 Bin Megavat Oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamakta kullanılan kurulu gücün 96 bin megavat seviyesine ulaştığını açıkladı.

Türkiye'nin nüfusu arttıkça ve yeni üretim alanları açıldıkça ihtiyaç duyduğu enerji de artıyor. Bu enerji ihtiyacının karşılanması için de sürekli bir çalışma ve altyapı geliştirme süreci devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, artan enerji ihtiyacını karşılayacak olan kurulu güç kapasitesi hakkında açıklama yaptı. Ekonomi, sanayi ve gündelik yaşam için gereken enerjiyi karşılayan elektrik üretim kapasitemiz 96 bin megavata ulaştı.

Yerli ve yenilenebilir santrallerin payı yüzde 63,5

Bakanlığın verdiği bilgilere göre devreye alınan yerli ve yenilenebilir enerji santrallerinin kurulu güç içerisindeki payı %63,5 olarak gerçekleşti. Kurulu güçte en yüksek pay, %32 ile hidrolik enerjinin oldu. Onu %12 ile yerli kömür, %9 ile rüzgar, %7 ile Güneş, %2 ile de jeotermal ve biyokütle takip etti.

Elektrik iletim hatlarında yapılan yenileme ve bakım çalışmaları da meyvelerini verdi. 2020 yılında yapılan yatırımlar ve bakım çalışmaları sayesinde arıza oranları ciddi oranda azaldı. 154 kilovoltluk hatlarda yaşanan arızalar %55 azalırken, 400 kilovoltluk hatlarda ise bu oran %63 olarak gerçekleşti.

Kasım ayının sonunda açıklanan rakamlarda ise kurulu güç miktarı 94 bin 801 megavat olarak açıklanmıştı. Ayrıca geçtiğimiz yıl Türkiye'nin elektrik ihracatının ve ithalatının da düştüğü gözlendi.

Elektrik üretimi 300 milyar kilovatsaate koşuyor

2020 yılında Türkiye'nin elektrik tüketimi 290 milyar 856 milyon 21 bin kilovatsaat olarak gerçekleşmişti. Elektrik üretimi ise 291 milyar 552 milyon kilovatsaat oldu. Toplam elektrik üretiminde Türkiye artı değer üretmeyi başardı.

Geçtiğimiz yıl elektrik tüketimi dönemsel olarak düşüş gösterse de pandeminin etkilerinin hafiflediği yaz aylarında sanayide yeniden çarkların dönmeye başlamasıyla enerji tüketimi de daha önceki dönemleri yetişmiş oldu.