Rusya Tarım Bakanı Dimitry Patruşev, bugün yaptığı basın açıklamasında Rusya iç piyasasını korumak için ayçiçek yağı ihracatına kota getirilebileceğini açıkladı.

Ukrayna’yı işgalinin ardından pek çok alanda yaptırımlara maruz kalan Rusya hem siyasi hem de ekonomik anlamda bazı sorunlarla uğraşıyordu. Dün gece saatlerinde Rusya Kremlin sözcüsünün yaptığı nükleer açıklaması ise tüm dünyada yankı uyandırdı.

Tüm bu yaşananların ardından Rusya Tarım Bakanı Dimitry Patruşev bugün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı ve yaptırımların ardından Rus ekonomisi hakkında konuştukları bir toplantıya katıldı. Patruşev, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Ayçiçek yağı ihracatına kota gelebilir

Patruşev açıklamasında, “İç piyasada istikrarı korumak için Ayçiçek yağı ve küspe (yaş pancar posası) ihracatımıza kota getirmek istiyoruz. İlgili teklifi Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na sunduk.” İfadelerini kullandı.

Daha önce 15 Mart tarihinde önce beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, daha sonra da Avrasya Ekonomik Birliği’ne tahıl ihracatını durduran Rusya hükümetinin bu yeni kararına ise neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Peki bu kota Türkiye’yi nasıl etkiler?

Son dönemde ülkemizde en çok zamlanan ürünlerden birisi olan Ayçiçek yağı, özellikle Rusya’dan ithal ettiğimiz önemli ürünlerin başında geliyor. Rusya’nın işgalinin ardından uygulanan yaptırımlar ve ticari anlaşmazlıklar da dolayısıyla Rusya’yı olduğu kadar ülkemizi de etkiliyor.

Türkiye, her yıl ortalama 1 milyon 350 bin ton ayçiçek yağı tüketiyor. Bu tüketilen yağın yaklaşık 450 bin tonu ise Rusya’dan ithal ediliyor. Tabii ki Türkiye dışında pek çok farklı ülke de Rusya’dan ayçiçek yağı ithal ediyor. Durum böyle olunca muhtemel bir kota koyulması durumunda Türkiye’nin alternatif pazarlara yönelmesi gerekebilir.

Eğer alternatif pazar arayışları başarısız olursa ithal edilen yağ miktarında ciddi düşüşler yaşanabilir ve bu durum halihazırda zamlı olarak satılan ayçiçek yağlarının fiyatının çok daha fazla yükselmesine neden olabilir.