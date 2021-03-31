Dünyanın İlk Hayvanlar İçin Koronavirüs Aşısı Üretildi

Rusya'da havyanlar için bir koronavirüs aşısı geliştirildi. Carnivac-Kov isimli bu aşı, hayvanlarda herhangi bir soruna yol açmıyor ve en az 6 ay süreli bağışıklık sağlıyor. Rus yetkililer, aşının nisan ayında seri üretime geçeceğini duyurdular.

2020 yılından insanlık tarihini derinlemesine etkileyen koronavirüs salgını, hayvanlar için de büyük bir risk teşkil ediyor. Hatta salgının ilk döneminde yapılan araştırmalar üzerine insanlardan hayvanlara geçebildiği tespit edilen salgın nedeniyle korkan insanlar, birlikte yaşadıkları dostlarını sokaklara atmışlar, onların ölümüne göz yummuşlardı. Sevimli dostlarımız için sevindirici bir haber, Rusya'dan geldi.

Rusya'da hayvan ve bitkiler üzerine çalışmalarını sürdüren Rosselhoznadzor isimli kuruluş, hayvanlar için etkili olan bir koronavirüs aşısının geliştirildiğini ve bu aşının tescillendiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, Ekim 2020'den beri deney aşamasında olan aşının tilki, kedi, köpek ve diğer hayvanlarda denendiği belirtilirken, aşının uygulandığı hayvanlarda herhangi bir sorun yaşanmadığı, koronavirüse karşı da antikor oluşumunun gözlemlendiği ifade edildi.

Çeşitli ülkeler, havyanlar için üretilen koronavirüs aşısına ilgi gösteriyor

Rosselhoznadzor Başkan Yardımcısı Konstantin Savenkov'a göre "Carnivac-Kov" isimli koronavirüs aşısı, uygulandığı hayvanlarda en az 6 aylık bağışıklık sağlıyor. Aşının nisan ayında seri üretime geçeceğini ifade eden Savenkov, aşının tedarikinin Rusya'nın yanı sıra Avusturya, Polonya ve Yunanistan'da da gerçekleştirmeyi planladıklarını, ABD, Kanada ve Singapur gibi ülkelerin ise Carnivac-Kov'a ilgi duyduğunu söyledi.

Bilim insanları şu ana dek, koronavirüsün hayvanlardan insanlara bulaştığına dair bir bulgu elde edemediler. Ancak Sputnik V isimli koronavirüs aşısını geliştiren Rus Gamaleya Merkezi, hayvanların enfekte olması konusunda önemli uyarılarda bulunmuş, böylesi bir durumun salgının sonraki aşaması olabileceğini söylemişti. Carnivac-Kov dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaya başlarsa, çevremizdeki hayvanlar da salgına karşı koruma altına alınmış olabilir.