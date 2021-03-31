AstraZeneca'nın COVID-19 Aşısının İsmi Değiştirildi

AstraZeneca, çeşitli Avrupa ülkelerinde kullanımı durdurulan koronavirüs aşısının ismini değiştirdi. 25 Mart'ta Avrupa İlaç Ajansı'nın onayladığı değişikliğe göre aşının yeni ismi "Vaxzevria" oldu.

Koronavirüs pandemisinin başlamasıyla birlikte yakından tanımaya başladığımız AstraZeneca isimli aşı şirketi, geliştirdiği aşının ismini değiştirme kararı aldı. Bu kararın aşının kanda pıhtıya neden olup insanların ölümüne yol açması üzerine pek çok ülkede kullanılmasının durdurulmasına karar verilmesi üzerine alınması, isim değişikliğinin en dikkat çekici yanı olarak kayıtlara geçti.

AstraZeneca tarafından yapılan açıklamalarda, bu isim değişikliğinin paketleme ve etiket yerleştirilmesi için pozitif bir adım olduğunu açıkladılar. Ancak aşı içeriğinde hiçbir değişik olmadığı da yine yetkililer tarafından belirtildi. Yani bu hamle, söz konusu aşının kirlenen imajını temizlemeye yönelik atılan bir adımdı.

AstraZeneca'nın aşısının yeni ismi "Vaxzevria" oldu

İsveç İlaç Ajansı Lakemedelsverket tarafından yapılan açıklamalarda, AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yeni isminin "Vaxzevria" olduğu ifade edildi. Kurum bu isim bilgisini, Avrupa İlaç Ajansı'ndan aldığını açıkladı. Ayrıca, kayıtlarda yer alan bilgilere göre AstraZeneca'nın isim değişikliği talebi, 25 Mart’ta Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmış.