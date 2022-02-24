Rusya-Ukrayna Savaşından Yürek Dağlayan Görüntüler

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna sınırları içinde operasyona başladı. Ukrayna'da pek çok noktaya yapılan bombardımanlar ve saldırılar, ardında tarihin unutmayacağı görüntüler bırakıyor.

Uzun zamandır süren gerilimin ardından Rusya, korkulan hareketi yaptı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emri ile Ukrayna sınırları içine girerek operasyona başladı. Operasyonun başlamasının üzerinden henüz 24 saat geçmemişken Rus gücünün başkent Kiev yakınlarına vardığı aktarılırken, bölgeden gelen görüntüler tarihe kazındı.

Savaş, her ne kadar şimdilik geniş çaplı bir yıkıma neden olmamış olsa da şimdiden her iki taraftan da onlarca askerin hayatını kaybetmesine, sivillerin ölmesine ve yaralanmasına, ülkedeki hayatın durmasına ve korkuya neden oldu. Ukrayna’dan gelen görüntüler, henüz yeni başlamış gibi duran bu savaşın etkilerini şimdiden gösterdi.

Ukrayna – Rusya savaşından gelen çarpıcı görüntüler:

Kharkiv'de yola düşen bir roket gövdesi.

Chuguyev havaalanından yükselen dumanlar ve yürüyen bir adam.

Kiev'den kaçan halk.

Roket gövdesinin saplandığı bir ev.

Hassas İçerik

AFP/Getty Images

Hassas İçerik

Anadolu Ajansı/Getty Images

23 Şubat günü görülen Rus konvoyu.

Geçici sığınaklar.

Düşürülen bir Rus helikopteri ve helikopterden kendini fırlatmayı başaran pilot.

Ukrayna ve Rus savaş uçaklarının it dalaşı:

Ukrayna tarafından esir alınan Rus askerleri.

Ukrayna'ya ait düşürülen AN-26 askeri uçağı.

Rusya'ya ait düşürülen Ka-52 helikopteri:

Ukrayna semalarında uçan Rus helikopterleri: