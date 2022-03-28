Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi nedeniyle zorda olan otomobil sektörünü daha da sıkıştırmaya başladı. Sektör kaynaklarının açıklamalarına göre 2022, zam furyasının devam ettiği bir sene olarak kayıtlara geçecek. Üstelik savaşın ilk ayı, fiyatları şimdiden yüzde 5 civarı artırmış durumda.

Bir ayı aşkın süredir devam etmekte olan Rusya-Ukrayna savaşı, hemen her sektörü derinden etkiledi. Ancak bu gelişmelerin koronavirüs pandemisinden hemen sonra patlak vermesi, bir süredir zaten zorda olan otomobil sektörünü daha da derinden yaraladı. Gelen son açıklamalar, otomobil sektörünün 2022 yılında da umduğunu bulamayacağını gözler önüne seriyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, Dünya'ya verdiği röportajda sektördeki son durumu değerlendirdi. Önce pandeminin şimdi de savaşın otomobil üretimini sekteye uğrattığından bahseden Erce, bunun doğal bir sonucu olarak da fiyat artışlarının olacağını belirtti. Üstelik bu zamlar daha şimdiden kendini göstermeye başlamış durumda.

Savaşın ilk ayında otomobil fiyatları yüzde 5 arttı

Otomobil dünyasının veri analizlerini yapan Cardata'ya göre 25 Şubat-25 Mart aralığında otomobil fiyatlarına zam geldi. Bu zam, A, B ve C segmenti araçlarda ortalama yüzde 5 olarak karşımıza çıktı. Bu zammın nedeni nikel, çelik ve paladyum gibi otomobil üretiminde kullanılan hammaddelerdi. Sektörün içindeki isimlerden bir tanesi olan Alp Gülan, "Satışlarda bulunabilirlik yine çok öne çıkmaya başladı. Alternatif çözümler yaratılmaya çalışılıyor ama genel olarak çip ve kablo tedarikindeki sıkıntıların artacağı yanı sıra hammadde fiyatlarındaki rekor fiyat artışlarının da sektörü zorlayacağı bir yıl olacak.” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı yalnızca sıfır kilometre araçları değil, ikinci el modellerin fiyatlarını da etkilemeye başlamış durumda. Zira sıfır araçların bulunamayışı ikinci eli ön plana çıkarıyor. Arzın düşmesi ve taleplerin çok olması da fiyatları doğrudan etkiliyor. Başka bir sektör kaynağı olarak karşımıza çıkan Melih Mutlu, Ocak-Mart dönemindeki fiyat artışının yüzde 8 civarında olduğunu ancak nisan ayıyla birlikte fiyatların daha da çok artabileceğini ifade ediyor.