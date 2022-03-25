Türkiye, Araç Satışında 31 Avrupa Ülkesi Arasında 30. Oldu!

Ocak-Şubat 2022 döneminde Avrupa'da her 1000 kişiye kaç sıfır araç düştüğü araştırıldı. Yapılan araştırma, Türkiye'yi 31 ülke arasında 30. sıraya yerleştirdi. İşte sıfır otomobil satışlarının ne denli düşük olduğunu gösteren araştırmanın detayları...

Türkiye'deki otomobil sektörünün nabzını tutan EBS Danışmanlık, incelerken gerçekten de canınızı sıkacak bazı istatistikler paylaştı. Paylaşılan istatistikler, Ocak-Şubat 2022 döneminde ülkelerin nüfusuna oranla sıfır araç satışlarını gösteriyordu. Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği kapsamıdaki ülkelerle Türkiye'yi de kapsayan bir tablo, Türkiye'de 1000 kişiye düşen yeni araç satışının yalnızca 1 olduğunu ortaya çıkardı. Bu rakam, Avrupa genelinde ise 3,65.

Türkiye, sahip olduğu bu istatistik ile 31 ülke arasında 30. sırada yer aldı. Bizim hemen altımızda ise Bulgaristan bulunuyor. Bulgaristan'ın Türkiye'nin altında kalmasının esas nedeni ise ülkedeki politikalar. Avrupa ülkelerindeki ikinci el araçların ülkeye ithal edilmesi, Bulgaristan'daki dengeleri biraz değiştiriyor. Böyle bir durum olmasaydı, muhtemelen Bulgaristan da Türkiye'nin üzerinde yer alacaktı. Gelin hep birlikte, o araştırmanın detaylarına geçelim.

İşte Avrupa genelinde 1000 kişiye düşen yeni araç sayıları

Araştırmanın detaylarına baktığımızda Avrupa'daki en iyi durumun Lüksemburg'da olduğunu görüyoruz. Ocak-Şubat 2022'deki otomobil ve hafif ticari araç satışlarını nüfusa oranlayan araştırmacılar, bu ülkede 1000 kişiye düşen araç sayısının 12,66 olduğu sonucuna ulaştılar. Lüksemburg'u 9,04 ile İrlanda, 6,68 ile Belçika, 5,21 ile İzlanda, 5,21 ile de Almanya takip etti.

Listenin son 5 sırasında ise 1,61 ile Letonya, 1,44 ile Yunanistan, 1,09 ile Romanya, 1,08 ile Türkiye ve 0,76 ile de Bulgaristan yer alıyor. Bu araştırma, bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan "Kapıcıda bile araba var" tartışmasının aslında ne kadar yersiz olduğunu gözler önüne seriyor. Zira matematik, hiçbir zaman yanılmıyor...

1000 kişiye düşen yeni araç sayısının en yüksek olduğu 10 ülke:

Lüksemburg: 12,66

İrlanda: 9,04

Belçika: 6,68

İzlanda: 5,21

Almanya: 5,21

Slovenya: 4,8

İsveç: 4,5

İsviçre: 4,33

Danimarka: 4,31

Fransa: 4,21

1000 kişiye düşen yeni araç sayısının en düşük olduğu 10 ülke: