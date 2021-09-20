Rusya'da Bir Üniversitede Silahlı Saldırı [Video]

Rusya'nın Perm kentinde bir üniversiteye silahlı saldırı düzenlendi. Üniversitenin öğrencisi olduğu belirtilen kişinin 8 kişinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına yol açtığı bildirildi. Bölgeden gelen görüntüler, öğrencilerin canını kurtarmak için metrelerce yüksekteki pencerelerden nasıl atladığını gözler önüne seriyor.

Rusya'nın Perm kenti, kabus gibi bir sabaha uyandı. Perm Devlet Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenleyen bir kişi, 8 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yetkililer, 6 kişinin de yaralı olduğunu duyurdular. Saldırgan yakalanırken olay anına dair görüntüler, saldırının insanları nasıl korkuttuğunu gözler önüne seriyor.

Rus kolluk kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu saldırganın da üniversite öğrencisi olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Timur Bekmansurov ismine sahip olduğu iddia edilen saldırganın sosyal medyada paylaşımlar yaptığı ve saldırıyı önceden haber verdiği söyleniyor. Ancak olayın sıcaklığı nedeniyle sağlıklı ve gerçek bilgiye ulaşmak, şu an için pek de mümkün görünmüyor.

Saldırıdan kaçan öğrenciler, metrelerce yüksekteki pencerelerden atladılar

Eğitimin devam ettiği üniversitede gerçekleştirilen saldırı, bizzat öğrenciler tarafından görüntülendi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin siyah giysiler ve bir kask taktığının görüldüğü görüntülerin en korkunç tarafı, yaşanan olay anında kaçmaya çalışan öğrencilerdi. Akıllı telefonlara yansıyan görüntülerde canını kurtarmaya çalışan öğrencilerin, metrelerce yüksekten atladığı anlar da yer alıyor.

Uzun namlulu silahla üniversiteye saldıran şahıs, polisle de çatışmaya girdi. Hatta olay anında polisin silahından çıkan kurşunlarla ölmüş ya da yaralanmış olan öğrencilerin de bulunabileceği ifade ediliyor. Rus medyası, olay anında üniversitenin dört bir yanından anonslar geçildiğini, bu anonslar sırasında tüm oda ve sınıfların kapısının kilitli tutulması gerektiğinin duyurulduğunu yazdı.

İşte olay anına dair bazı görüntüler