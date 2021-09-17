Rusya Dijital Kalkınma ve İletişim Bakanlığı, Doma seçimleri için internetten oy kullanılmasına imkan tanıyan sisteme siber saldırı düzenlendiğini duyurdu. Sputnik tarafından aktarılan olayda, saldırıların merkezinin ABD, Almanya ve Ukrayna olduğu belirtildi.

Rusya'nın devlet haber ajansı olarak hizmet veren Sputnik, ülkede devam eden seçim süreciyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, internet üzerinden oy kullanma sistemine siber saldırı düzenlenmekte olduğu, bu saldırıların merkezinin ABD, Almanya ve Ukrayna olduğu ifade edildi.

Rusya bugün, genel parlamentonun alt kanadı olan Doma seçimlerine gitti. Koronavirüs tedbirleri gölgesinde gerçekleştirilen seçimlerin internet üzerine yapılması için bir sistem kuran Rus hükümeti, bu sistemi korumakta zorlanıyor gibi görünüyor. Zira gelen son haberler, hackerların DDOS saldırıları ile sisteme girmeye çalıştıklarını gözler önüne seriyor.

Kimlik doğrulama sistemine girilmek isteniyor

Sputnik'in haberine göre bilgisayar korsanları, yaptıkları saldırılarla kimlik doğrulama sistemine girmeye çalışıyorlar. Ancak şu ana kadar böyle bir şeyin olmadığını bildiren Sputnik, saldırıların püskürtülmeye devam ettiğini yazdı. Önümüzdeki saatlerde neler yaşanacağını kimse tam olarak bilemiyor.

Konuyla ilgili tek resmi açıklama, Rusya Dijital Kalkınma ve İletişim Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık yetkilileri saldırıyı doğrulayarak, DDOS saldırılarının merkezinin ABD, Almanya ve Ukrayna olduğunu açıkladı.