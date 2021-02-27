Uydu Görüntülerinde Rusya Üzerinde Gizemli Çizgiler Görüldü

NASA’nın çektiği uydu görüntülerinde Sibirya’daki Markha Nehri yakınlarında bilim insanlarının ne olduğunu anlayamadığı gizemli çizgiler görüldü.

Geçtiğimiz haftanın başlarında NASA araştırmacıları Dünya Gözlemevi web sitesinde tuhaf bir dizi uygu görüntüsü yayınladı. Landsat 8 uydusu ile çekilen görüntüler, Markha Nehri’nin her iki tarafındaki araziyi karanlık ve açık çizgilerle dalgalandırıyor.

İşin ilginç tarafı bu çizgiler 4 mevsimde de görülebilir halde. En çok kışın belirginleşen çizgilerin kışın kar üzerinde daha gözlemlenebilir olduğu belirtiliyor. Elbette bu duruma bilimsel bir açıdan bakıldığında “açıklama” üretmek mümkün gibi görünüyor.

Gizemli Çizgiler Donma Çözülme Döngüsünden Dolayı Mı Gerçekleşiyor?

Orta Sibirya platosu, yılın %90’ınında donmuş toprak ile kaplıdır, zaman zaman kısa aralıklarla buz çözülüp tekrar donuyor. Ocak 2003’te Science dergisinde yayımlanan bir çalışmada; “Donan, çözülen ve tekrar donan toprak parçalarının desenli toprak adı verilen dairesel veya çizgili desenler aldığı bilinmektedir. Etki, donma - çözülme döngüsü sırasında toprak ve taşlar doğal olarak ayrıldıkları zaman yaşanıyor.” olarak açıklanmıştı.

Norveç Svalbard’daki taş dairelerinde de benzer nedenlerden dolayı bu tarz çizgiler olduğu gözlemlenmişti. Ancak Sibirya’ya göre Svalbard’daki daireler daha küçükler. NASA’ya göre konu hakkında ortaya atılabilecek ilk tez donma-çözülme etkisi.

Diğer Bir Teori Erozyon

ABD Geological Survey'deki jeolog Thomas Crafford, şekillerin “layer cake jeolojisi olarak bilinen” tortul kayaçlardaki desenlere benzediğini belirtti. Bu desenler, karlar eridiğinde ya da yoğun yağmurla tortul kaya parçacıkları yontulup yığınlar oluştuğunda görülen bir etki olarak biliniyor. Sibirya’da kar erimeleri sonrasında akan sudan kaynaklı bu durumun yaşanabileceğini düşünen Thomas Crafford daha koyu şeritlerin daha dik alanları ve daha açık şeritlerinse düz alanları temsil ettiğini belirtti.

NASA, konu hakkında teori üretirken, Rusya bu konuda bir araştırma yaptı mı yoksa ellerinde bir veri var mı bilinmiyor. NASA’nın da Rusya’da bu konu hakkında araştırma yapması biraz iyimser bir düşünce. Bilim insanları elbette gidip araştırma yapmak isterler ancak Rusya’nın buna izin verip vermeyeceği tam bir muallak.

Elbette konuyu hemen “UFO” çalışmaları tarafına çekenler olmadı değil. İnternette şimdiden birçok komplo teorisi paylaşılmaya başlandı. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz?