CIA'in Gizli UFO Bilgileri, İndirilebilir Olarak Yayınlandı

ABD İstihbarat Teşkilatı CIA, gizli UFO belgelerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Yayınlanan son belgelerde CIA ofisine el ile teslim edilen ve ne olduğu gizli tutulan bir nesne, dikkat çekiyor.

Bilgi özgürlüğü aktivisti John Greenewald, The Black Vault adlı internet sitesinde ABD İstihbarat Teşkilatı CIA’in UFO’larla ilgili birçok detaylı belgeleri indirilebilir formatta sundu. CIA, kamuoyu ile paylaştığı bu verilerin, “Tanımlanamayan Hava Olayları” kategorisinde oluşturulmuş tüm belgelerden oluştuğunu dile getirse de Greenewald paylaşılmayan birçok şeyin daha olduğunu söylüyor.

CIA Bilim ve Teknoloji Müdür Yardımcısı’nın ofisine teslim edilen bir şey, bu belgeler arasında en dikkat çeken detaylardan birisi oldu. Belgelerde teslim edilen şeyin ne olduğu ve incelemeler sonucunda ne elde ettikleri açıklanmadı, tüm veriler gizli tutuldu.

CIA ofisine teslim edilen nesnenin ne olduğu ve kimden geldiği gizli tutuldu

Sitede yayınlanan 2,2 milyondan fazla arşiv belgesi, UFO’lar ve tanımlanamayan cisimlerle ilgili son derece kapsamlı detaylar sunuyor. Ancak belgelerin çok eski bir format olan ".tif" formatında sunulması, arşiv içerisinde spesifik arama yapılmasını son derece zorlaştırıyor. Bu da en küçük detay için arşivin baştan aşağı taranması gerektiği anlamına geliyor.

Bu tarz belgeler CIA tarafından daha önce de yayınlanmış, bu belgelerin arasında 1940’lı yıllarda 15 metre çapında bir UFO görüldüğü yer almıştı. Güncel olarak yayınlanan belgelerde ise Rusya’nın bir şehrinde yaşanan şüpheli patlamalara ve CIA müdür yardımcısının ofisine teslim edilen garip nesneye yer verilmiş.

The Black Vault, “şey” olarak adlandırılan bu nesne için belgede verilen bilgilerle birlikte şu açıklamalarda bulundu; "CIA’in yayınladığı bu UFO belgesinde, Bilim ve Teknoloji Müdür Yardımcısı’na ofise el ile taşınan bir nesne gösterildi. Müdür yardımcısı, bu konuyla ilgili kişisel olarak ilgileneceğini ve araştırma yapılacağını belirtti. Bu araştırmalar, gizli tutuldu.”