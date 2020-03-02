Sağlık Bakanı: Aramızda COVID-19 Taşıyanlar Olabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizi de ilgilendiren Corona virüsü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Aramızda COVID-19 taşıyanların olabileceğini belirten Koca, yetkililerle birlikte gerekli önlemlerin alınmakta olduğunu belirtti.

Son dönemde Avrupa ülkelerinde ve sınır komşularımızda görülme oranı artan Corona virüsü, ülkemiz için de dikkate alınması gereken bir tehdit hâline geldi. Yetkililer, bu konudaki çalışmalarını sürdürürken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da gündeme ve konuya dair açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu toplantısının ardından Corona virüsü vakasıyla ilgili alınan kararları ve son gelişmeleri açıklayan Koca, vaka konusunda her ne kadar belirgin bir artış olmasa da virüsün giderek dünyaya yayılma eğilimi gösterdiğini ve dünya üzerinde 68 ülkede görüldüğünü belirtti.

'Çin dışı ülkelerde görülen vaka sayılarında bir artış söz konusu'

Yaşanan süreçte toplam 89.211 kişiye bulaşan virüsün 3.040 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu söyleyen Koca, iyileşen kişi sayısının da 45.000'e ulaştığını ve bunun oldukça önemli bir bilgi olduğunu söyledi. Bakan Koca’nın açıklamaları şu şekilde:

“Özellikle Çin’de giderek artış hızının azaldığını ve Çin dışı ülkelerde bu artışın giderek yükseldiğini buradan çok rahat görebiliriz. Çin’de artışın stabil hâle geldiğini ama Çin dışı ülkelerde de bir artışın söz konusu olduğunu ve bunun bizim için daha önemli olduğunu söyleyebiliriz çünkü yakın bölgemizde bu artışı daha yoğun hissediyoruz.

Bulaşıcılığı, riskli hastalardaki seyri ve özellikle genç ve çocuk yaş grubunda daha az görüldüğü gibi net bilgilere sahibiz. Bu vakayla ilgili toplam vakaların da %85’inin normal mevsimsel grip gibi geçtiğini ama %15’inin daha ağır seyrettiğini, riskli hasta gruplarındaysa ölüm oranının %15’lere ulaştığını fakat 50 yaşına kadar ölüm oranının %0,2 olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Mevsimsel gripteyse dünyada her yıl 250.000 ile 500.000 arası ölüm olduğunu ve Corona virüsünün ortaya koyduğu tablo ile kamuoyundaki paniğin orantılı olmadığını da ayrıca ifade etmek istiyorum.”

‘Aramızda COVID-19 taşıyanlar olabilir’

Özellikle İran’da vaka sayısının arttığını bildiren bakan, bu konuda sınır tedbirlerinin artırıldığını ve yurda giriş yapmak isteyen vatandaşların gerekli muayenelerden geçirildiğini söyledi ancak önlemler her ne kadar alınsa da kapımızda bir salgın olduğunu belirten Koca, bu süreçte içimizde virüsü taşıyan insanlar olabileceğini de sözlerine ekledi. Koca’nın devam eden açıklamaları da yine bu yönde oldu:

“Kapımızda bir salgın olduğunu biliyoruz. Belki de bu süreçte bu virüsü taşıyan insanlar içimizde olabilir. Dün, önceki gün veya 14 gün itibarıyla bölgede olup ülkeye giriş yapmış vatandaşımız var. Bu 5 ülke özellikle olmak kaydıyla yurt dışında seyahat etmiş olan kişilerin kalabalık ortamlara girmemelerini ve mümkün mertebe son 14 gün vakitlerini evde geçirmelerini önemsiyoruz.

Genelde seyahat edenlerin gençler olduğunu biliyoruz. O kişilerle ilgili risk oluşmayabilir fakat bu virüsün bulaştırıcılığının yüksek olduğunu ve kişilerin mümkün mertebe ev ortamında 14 gününü tamamlamalarını, temas hâlinde olanların da buna riayet etmelerini ve insanlarla yakın temas içinde olmamalarını özellikle istiyoruz. Karantina olarak gördüğümüz ülkeden gelmiş olanların 14 gün kalabalık ortamlara girmemelerini, ateş ve öksürük gibi herhangi bir bulgusu olduğundaysa maskesini takarak müracaat etmelerini önemsiyoruz.

13.834 vatandaşımız virüse karşı sağlık kontrolünden geçti. Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı. Corona virüsünün ülkemizde görülmesi demek bir felaket anlamı taşımıyor. Böyle durumda sağlık sistemimiz, durumu kontrol altında tutacak güçte.“

‘Riskli ülkelerden gelenler raporlu sayılacak’

Ülkemizde şu ana kadar herhangi bir vakaya rastlanmamasının, hiç rastlanmayacağı anlamına gelmediğini söyleyen Koca, İran ve diğer bahsi geçen ülkelerden gelenler için bir karar yayınlayacaklarını söyledi. Bu karar kapsamında son 14 günü özellikle riskli ülkelerde geçirmiş olan öğrenci veya çalışan kişiler, sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri hâlinde 14 günü tamamlayacak şekilde izinli sayılacaklar. Bakan ayrıca bu riskli ülkelerden gelen vatandaşların 14 günü evlerinde geçirmelerini özellikle istediklerini belirtti ve şunları söyledi:

“Bu salgınla mücadele edilir sorun yok. Bir mevsimsel grip gibi düşünelim ama bu salgının, bu virüsün bulaşıcılığının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Riskin yaşlı grubunda olduğunu biliyoruz. Bu ülkelerle yurt dışı teması olmuş kişilerin kalabalık ortama girmeden evlerde kendilerine izolasyon uygulamalarını ve sağlık kuruluşlarına müracaat etmelerini istiyoruz. 940 şüpheli vakamız oldu, numuneleri çalışıldı. Tekrarlarla birlikte 1.162 çalışılan numune oldu, bunlar içinde pozitif vakamız olmadı.”

Şu an vatandaşların endişelenmesini gerektirecek bir durum olmadığının da altını çizen Fahrettin Koca, vatandaşların önlem olarak sık sık ellerini yıkaması, kapalı ortamları havalandırması, tokalaşma ve yakın temastan kaçınması, gribal enfeksiyonu olan kişilerin toplu ortamlara girmemesi ve maske kullanmasının önemli olduğunu ve bunlara yalnızca salgın zamanı değil, her zaman dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek sözlerini noktaladı.