Sağlık Bakanı Koca'dan Yeni Corona Virüsü Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyada ölüm saçmaya devam eden yeni tip corona virüsü salgını COVID-19 ile ilgili yeni bir basın toplantısı düzenledi. Virüsün Türkiye’ye ulaşmaması için çok ciddi önlemlerin alındığını belirten Koca, “Avrupa tedbirleri yavaştan alıyor. Bu Türkiye’yi de riske sokuyor” ifadelerini kullandı.

Dün gece Singapurlu yetkililerin, Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Singapur uçağındaki bir yolcuda corona virüsünün tespit edildiğini açıklaması, büyük bir korkuya neden oldu. Hem bu konu hem de alınan önlemlerle ilgili yeni bir basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de henüz COVID-19 vakası görülmediğini belirtti.

Aldıkları sıkı önlemlerin ilk zamanlarda eleştirildiğini söyleyen Koca, bugün gelinen noktada söz konusu adımların ne kadar değerli olduğunun anlaşıldığını belirtti. “Avrupa'nın almadığı önlemleri çok önceden aldık. Avrupa tedbirleri ağırdan aldı ve ağırdan almaya da devam ediyor” diyen Sağlık Bakanı, bu tutumun Türkiye'yi de riske soktuğuna dikkat çekti.

Çin’de görülen vaka sayısı hızının azaldığını, bu kez de dünyadaki vaka sayısının arttığını ifade eden Koca, “Bugün itibarıyla birçok sınır komşumuz dahil birçok ülkede vaka görüldü. Biz corona virüsü ile ilgili ülke olarak çok ciddi bir sınav verdik ve başarıyla götürdük. Ama İtalya ve komşu ülkelerin almaları gereken tedbirleri almamış olduğunu görüyoruz. Dış kaynaklı virüsün ülkenin içine girmesini önlemeniz gerekiyor. Tedbirleri erken dönemde almanız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Koca,“Vatandaşımızı daha çok bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yurtdışına çıkanlardan rica ediyorum 14 gün evde kendilerini izole etsinler. Dışarı çıkarlarsa da maske taksınlar. Biz ancak vatandaşımızla birlikte bu mücadeleyi yapabiliriz” dedi.

THY’nin İstanbul-Singapur seferini yapan uçağındaki bir yolcuda corona virüsü tespit edilmesi hakkında da konuşan Sağlık Bakanı, hastanın kimliği açıklanmamasına rağmen, bu konuda pek çok spekülatif değerlendirme yapıldığını söyledi. 14 kişilik uçuş ekibinin İstanbul'da hazırlanan bir hastane ortamında tekli odalarda sağlık personelinin gözetiminde tuttuklarını ifade eden Koca, ilk sonuçların negatif çıktığını söyledi.

Sağlık Bakanı'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklama ise şu şekilde;

"Singapur’da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır."