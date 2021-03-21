Uğur Şahin Karantinanın Ne Zaman Son Bulabileceğini Açıkladı

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Prof. Dr. Uğur Şahin'den Karantina Uygulamalarının Ne Zaman Son Bulacağına Yönelik Açıklama

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Tüm dünyada devam eden aşılama çalışmaları ile birlikte normalleşmenin gündeme geldiği dönemde, Prof. Dr. Uğur Şahin, karantina uygulamalarının ne zaman son bulacağına dair öngörülerini paylaştı.

Karantinalarla, kısıtlamalarla ve sürekli alınan yeni tedbir kararlarıyla tüm dünya tam bir yıldır koronavirüs ile aktif şekilde mücadele ediyor. Sosyal ve ekonomik hayat üzerindeki etkilerinin artık iyiden iyiye hissedilmeye başlandığı pandemide tüm dünya aşılama çalışmaları ile en kısa sürede 'normalleşmek' için çalışıyor. 

Ancak ne yazık ki aşılama çalışmaları özellikle aşı tedariki noktasında yaşanan aksaklıklar ve sürecin yavaş ilerlemesi sebebiyle yeterince hızlı gerçekleştirilemiyor. Dünyanın pek çok ülkesi aşı tedarik etmede sıkıntılar yaşıyor. Haliyle akıllardaki en büyük soru, aşılama çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı, dünyanın ne zaman yeniden tam anlamıyla normale döneceği oluyor. 

Avrupa ve Amerika'da yaz sonunda karantina uygulamaları son bulabilir:

ABD karantina

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, konu ile ilgili yaptığı bir açıklamada, Avrupa ve Amerika'nın yaz aylarında salgını kontrol altına almasını beklediğini ve yaz sonunda karantina uygulamalarına artık ihtiyaç kalmayacağını düşündüğünü ifade etti.

Avrupa'nın gündeminde her ne kadar yavaş ilerleyen aşılama çalışmaları ve artan vaka sayıları olsa da, Şahin'e göre yavaş ilerlemesine rağmen aşılama etkisini göstermeye başlayacak ve sonbahara karantina uygulamalarına ihtiyaç kalmayacak şekilde giriş yapılacak.
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Yaz sonuna kadar Almanya'da vatandaşların yüzde 70'inin aşılanmış olmasının planlandığını belirten Şahin'e göre yaz sonunda artık düşük şiddetli vaka kümeleri olacak ve virüste yaşanan mutasyonlar da artık kontrol altına alınabilir seviyede olacak. 

BioNTech aşısının Mart sonunda Türkiye'de uygulanmaya başlaması bekleniyor:

BioNTech aşısı
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Ülkemizde henüz BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı ile aşılama çalışmaları başlamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir açıklama ile BioNTech aşısından 5 bin 800 dozun Türkiye'ye ulaştığını ve bunların analizlerde kullanılacağını belirtmişti. 
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Ay sonuna kadar da 4,5 milyon dozun Türkiye'ye getirileceğini de ekleyen Koca'nın açıklamalarının ardından Şahin de her şey yolunda giderse Mart ayı sonunda Türkiye'de aşılama çalışmalarının başlayacağını ifade etmişti.

Kaynak : https://t24.com.tr/haber/bio-n-tech-in-kurucusu-prof-dr-sahin-avrupa-ulkeleri-ve-abd-de-muhtemelen-yaz-sonunda-karantinalara-ihtiyac-kalmayacak,940456
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