DSÖ, Maymun Çiçeği Vakasıyla İlgili Verilerini Paylaştı

Son günlerde gündemi sıklıkla meşgul eden ve hepimizde büyük bir endişe yaratan maymun çiçeği virüsüyle ilgili DSÖ'den yeni açıklama geldi. Toplanan verilerini paylaşan DSÖ, 11 ülkede 80 onaylanmış ve 50 şüpheli vaka olduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz gün, Monkeypox (maymun çiçeği) adlı bir virüsün Avrupa’da yayılmaya başladığından bahsetmiştik. Virüsün ilk ortaya çıkışı günümüz olmasa da ölümcül bir varyantının yayıldığı haberi hepimizde endişe yaratmayı başardı.

Pandemi sürecini henüz yeni yeni atlattığımız şu günlerde “Yeni bir salgın mı geliyor?” sorularını akıllara getiren virüsün ne olduğunu daha önce açıklamıştık. Ancak virüs tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Dün de söz konusu virüsle ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü acil bir toplantı yapacaklarını belirtmişti. Bugün de DSÖ, virüsün boyutlarını ortaya koyan verilerini paylaştı.

DSÖ verilerine göre toplam 11 ülkede onaylanmış 80 vaka var

Pandemi süreci boyunca uzmanlar tarafından yakın temasta bulunulmaması gerektiğine dair uyarılar geliyordu. Yine benzer bir uyarı maymun çiçeği vakalarının görüldüğü bölgelerde de geçerli olmaya başladı. Portekiz, Birleşik Krallık, İspanya, İsveç, İtalya ve ABD’den gelen vaka haberleri bir bir aratmaya devam ediyor. Bugün de yeni vaka haberleri Almanya ve Hollanda’dan geldi.

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) konuyla ilgili yapılan açıklamayla şimdiye kadar 11 ülkede ‘onaylanmış’ 80 maymun çiçeği vakası olduğu belirtildi. DSÖ, şüpheli olarak görülen 50 maymun çiçeği vakasının ise incelemelerinin devam ettiğini bildirdi. Açıklamada “Virüs, bazı ülkelerdeki bazı hayvan popülasyonlarında endemiktir (bölgeye özgü bulaşıcı hastalık), yerel halk ve gezginler arasında ara sıra salgınlara yol açar” ifadelerine yer verildi.

Pandemi sürecinin başlangıcını akıllara getiren yeni virüs, hepimizde epey bir korku yaratmış olsa da şimdilik DSÖ’nün açıklaması içimizi bir miktar ferahlattı diyebiliriz. Tabii unutmamak da gerekiyor ki Covid-19 sürecinin başlarında da virüs fazla ciddiye alınmamış ve sonuçları çok daha ağır olmuştu. Bu sebeple, her ne kadar ülkemizde şu anda herhangi bir vaka olmasa da dikkatli olmak da fayda var.