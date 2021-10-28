Sağlık Çalışanları Toplu Taşımaya Ücretsiz Binebilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı. Alınan karara göre sağlık çalışanları, 1 Ocak 2022'ye kadar toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecekler.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bir Cumhurbaşkanı Kararı, koronavirüs pandemisinde canlarını dişlerine takarak hizmet etmeye çalışan sağlık çalışanları ile ilgili bir karar içeriyor. Alınan karara göre sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakları, bir süre daha uzatılmış durumda.

Sağlık çalışanlarına ilişkin alınan yeni karara göre özel sektör ya da kamuda çalışan tüm sağlık personelleri, 1 Ocak 2022'ye kadar toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecekler. Pandeminin ilk dönemlerinde alınan ücretsiz toplu taşıma hakkı, yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile bir süre daha uzatılmış oldu.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Kararı'nda şu ifadelere yer veriliyor;

"GEÇİCİ MADDE 86- COVID-19 salgın hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel;