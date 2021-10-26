Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun, internet fenomenleri ile uygulama geliştiricilere yüzde 15 stopaj kesintisi getirdi. Ayrıca 850 bin civarı esnaf, yasayla gelir vergisinden muaf oldu.

Geçtiğimiz haftalarda sık sık karşımıza çıkan ve internet fenomenleri ile mobil uygulama geliştiricilerin kazançlarına kesinti getiren kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle mobil uygulama geliştirerek ya da internet üzerinden ürettiği içeriklerle para kazanan vatandaşlar, 640 bin TL'ye kadar olan kazançlarının yüzde 15'ini stopaj usulü ile devlete ödeyecekler.

Yürürlüğe giren kanuna göre internet fenomenleri ile uygulama geliştiriciler artık; gelirlerinin yüzde 15'ini devlete vergi verecekler. Bu vergiler doğrudan bankalar aracılığıyla kesilecek. Fenomenler de geliştiriciler de 640 bin TL'ye kadar olan gelirleri için beyanname vermeyecekler. Ancak kazanılan tutar bunun üzerine çıkarsa, bu kez gelir vergisi usulü ile işlem yapılmaya başlanacak.

Küçük esnaf artık gelir vergisinden muaf

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", yalnızca fenomen ve uygulama geliştiricileri ilgilendiren yenilikler getirmedi. Bu kanunla 850 bin civarında küçük esnaf, gelir vergisinden muaf tutuldu. Ayrıca bu kanunla ATV ve UTV olarak isimlendirilen araçlardan yüzde 25 ÖTV alınmasına, karavanlardaki ÖTV'nin ise sabit yüzde 45 olarak belirlenmesine karar verildi.

İlgili kanunun en çok konuşulacak hususlarından bir tanesi de Cumhurbaşkanı ile ilgili. Hatırlanabileceği üzere geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı'na ÖTV'yi 3 kat artırma yetkisi verilmişti. Bu yetki, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısıyla yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı, bu yetki sayesinde motorlu taşıtlarda ve tütün ürünlerinde uygulanan ÖTV'yi 3 katına kadar artırabilecek.

Resmi Gazete'deki Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.