Akıllı telefonlarımızı sürekli kullanıyoruz ve bataryalarının çabuk bitmesi kaçınılmaz oluyor. Özellikle acil durumlarda telefonun hızlı şarj olması büyük bir avantaj sağlıyor. Peki, uçak modu bu süreci gerçekten hızlandırıyor mu?

Uçak modu kapalı olmadan şarj etmek ile arasındaki süre farkı ne?

Aradaki farkları ve nedenleri gördükten sonra bir dahaki şarjınıza kendiniz karar verin!

Uçak modu nedir?

Uçak modu, telefonun tüm kablosuz iletişim bağlantılarını kapatan bir özellik. Bu mod aktif hâle getirildiğinde Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve mobil veri bağlantısı kesiliyor.

Uçak modunun temel amacı aslında uçaklarda elektronik cihazların sinyal karışıklığı yaratmasını önlemek. Ancak bu modun başka faydaları da bulunuyor. Bunlardan biri de telefonun pil ömrünü uzatmak ve şarj süresini kısaltmak.

Şarj hızını etkileyen faktörler neler?

Telefonu kullandıkça arka planda çalışan uygulamalar ve aktif hizmetler şarjı azaltırken Wi-Fi, Bluetooth ve mobil veri gibi bağlantılar da enerji tüketiyor. Şarj adaptörünün ve kablonun kalitesi de bir diğer etmen.

Uçak modunu aktif hâle getirmek şarj etme süresini nasıl etkiliyor?

Açıldığında telefonun enerji tüketen birçok özelliği kapatılıyor. Telefonunuz baz istasyonlarına bağlanmaya çalışırken ve GPS ile konumu belirlemeye çalışırken enerji de harcıyor. Uçak modu ile bu enerji kesiliyor ve daha hızlı şarj oluyor.

Ne kadar etkili?

Yapılan çeşitli deneyler ve kullanıcı geri bildirimleri, uçak modunun şarj hızını az da olsa artırabileceğini gösteriyor. Normal modda şarj olan bir telefonun, uçak modunda şarj olurken %10 ila %20 arasında daha hızlı dolabileceği belirtiyor.

Bir kullanıcı 2 kere bu modu deniyor. Birisinde 4, diğerinde ise 11 dakika fark ediyor. Tabii ki bu süre telefon modeline, bataryanın yaşına ve kullanılan şarj ekipmanına göre de değişiklik gösterebiliyor.

Yani baktığınızda o kadar da aman aman bir süre değil ama yine de hızlansın istiyorsanız bir dahaki sefere uçak modunuzu aktif hâle getirebilirsiniz. Ancak genel anlamda pil yönetimi ve doğru şarj ekipmanları kullanmak daha uzun vadeli çözümler sunar.

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