Hukuk profesörü Yaman Akdeniz, haber sitelerine sahte kararlar gönderildiğini ve bu kararlarla bazı haberlerin kaldırılmaya çalışıldığını açıkladı. Akdeniz, Twitter'da konuyla ilgili yaptığı paylaşımlarda gönderilen sahte belgelere de yer verdi.

Haber sitelerinin kimi haberlerine erişim engeli kararları sık sık karşılaştığımız bir durum. Hatta öyle ki zaman zaman bir habere erişim engeli geldiği haberine bile erişim engeli gelebiliyor. Hukukçu Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in gündeme getirdiği yeni bir konu ise bu erişim engeli kararlarında çeşitli uygun olmayan eylemler yapıldığını gösteriyor.

Akdeniz'in Twitter'da yaptığı paylaşımlara konu olan olay, Gazete Duvar ve Diken'e farklı zamanlarda gönderilen sahte erişim engeli kararlarını ortaya koyuyor. Kararlarda haberlerin yayından kaldırılması söyleniyor. Ancak gönderilen kararlarda yer alan bazı detaylar, kararların sahte olduğunu gösteriyor.

Hakim ve katibin görev yerleri yanlış yazılmış:

Akdeniz'in paylaşımlarında örnek olarak paylaştığı iki sahte karardan biri Duvar'ın 4 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan "Dayıdan yeğene dava: Süper asker ilacı ile dolandırıldık" başlıklı haberine ve diğeri de Diken'in 9 Ağustos 2019 tarihli "Keskin Holding’in 30 villası icra yoluyla satılacak'' haberine gönderilmiş.

Akdeniz, Duvar'a gönderilen kararın haber yayınlandıktan yalnızca 4,5 saat sonra gönderildiğini, Diken'e ise 2019 yılında yayınlanmış bir haber için 3 Eylül 2021'de sahte karar gönderildiğini vurguluyor. Bu sahte kararların her ikisi de Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğinden gelmiş gibi görünüyor. Ancak Akdeniz, kararlarda yer alan hakim Esma Canıbeyaz Şengül ve kararda adı geçen katibin ikisinin de Gaziosmanpasa Sulh Ceza Hakimliğinde görevli olduğunu gösteriyor.

Akdeniz ayrıca Diken'e gönderilen kararın sahte bir tebligat zarfı da olduğunu; zarfın üzerindeki PTT takip numarası izlendiğinde kararın aslında Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliğinden gönderildiğinin tespit edildiğini söylüyor. Fakat zarfın üzerinde Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği yazıyor.

Gazete Duvar suç duyurusunda bulundu, takipsizlik kararı verildi:

Akdeniz'in açıklamalarında asıl dikkat çeken nokta ise Gazete Duvar adına İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosuna suç duyurusunda bulunulup İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı’nın takipsizlik kararı vermiş olması. Akdeniz, takipsizlik kararına gösterilen gerekçeyi ''Neymiş efendim, bahse konu kararın aslı yokmuş! ‘Aslı olmadığı için resmi belgede sahtecilik’ olmazmış diyerek soruşturmaya gerek görmemiş.'' sözleriyle eleştirirken konunun İstanbul Barosu tarafından da incelenmesi ve takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Diken adına da suç duyurusunda bulunulacağını belirten Akdeniz, “Ortada çok ciddi bir sahtekarlık söz konusu ve sahte kararlar haber sitelerine gönderilerek bazı haberlerin kaldırılması sağlanmaya çalışılıyor. Bu ve benzeri sahte kararlar kimlere gönderildi ve kaç haber kaldırıldı şu anda bilmiyoruz. Haber sitelerinin ve kamuoyunun bu sahtekarlıktan hem haberdar olması, hem konunun bilinmesi, hem de ilgili merciiler tarafından konunun soruşturulması dileği ile bu paylaşımları yapıyorum.” ifadelerine yer verdi.