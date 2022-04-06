Şaka İçin Yüzlerce Drone ile Gökyüzünde QR Kod Oluşturuldu

Bir şirket, şaka yapmak amacıyla yüzlerce drone kullanarak gökyüzünde bir QR kod oluşturdu. QR kodu taratanlar, telefonlarının ekranlarında beliren görüntü karşısında şaşkına döndü.

İnternet ortamında her gün yeni bir trend ve meme ortaya çıkıyor. Bunların çoğu zamana yenik düşüp bir süre sonra unutulup gitse de, bazıları aradan geçen yıllara rağmen popülerliğini kaybetmiyor. “Rick Roll” da sanal alemin yıllara meydan okuyan şakalarından birisi.

Bilmeyenleriniz için bu şaka, bir kişiye Rick Astley'nin klasik parçası 'Never Gonna Give You Up'a açılan gizli bir bağlantı göndermeyi kapsıyor. Ancak bu şakanın oldukça fütüristik diyebileceğimiz son versiyonu, çıtayı epey bir arşa çıkarıyor.

Şaka için 300 drone kullanıldı

1 Nisan günü Sky Elements Drone Shows, yüzlerce özelleştirilebilir drone’u Dallas’da gözyüzüne çıkarıp onları bir QR kod şeklini alacak şekilde konumlandırdı. Cep telefonlarını çıkarıp gökyüzündeki devasa QR kodu okutanlar, ekranda beliren Rick Roll karşısında ise oldukça eğlenceli anlar yaşadı.

Bu fikrin nasıl ortaya çıktığına dair Dallas Observer’a konuşan Preston Ward, fikrin firmanın Paramount+'daki Halo serisi için geliştirdiği bir QR kodu fikrini temel alarak bunu bir Rick Roll meme’ine dönüştürmek isteyen bir iş arkadaşından çıktığını belirtti.

Yaklaşık olarak 30 metre genişliğindeki ve 75 metre yüksekliğindeki görüntüyü başarılı bir şekilde gece gökyüzünde 20 dakika boyunca yayınlamak isteyen ekip, bunun için GPS izleme sistemleri ve sahip yüksek güçlü LED’lere sahip 300 adet drone kullandı.

İşte yüzlerce kişiyi güldüren o şaka

Bununla birlikte tam olarak kaç kişinin bu şakaya kandığının bilinmesinin imkansız olduğunu ifade eden Ward, bu sayının birkaç yüz kişi olabileceğini ve konuyla alakalı sosyal medya platformlarında gezen videoların da bu tahmini onaylar nitelikte olduğunu kaydetti.

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