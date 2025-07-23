OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekâ dünyasında en riskli gördüğü özellikleri açıkladı. Katıldığı bir etkinlikte konuşan Sam Altman, söz konusu özelliklerin uykularını kaçırdığından bahsetti.

Yapay zekâ sektörünün bir numaralı ismi olarak görülen OpenAI'ın kurucu ve CEO'su Sam Altman, katıldığı bir etkinlikte gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. Sam Altman, yapay zekânın uykularını kaçıran özelliklerini tüm çıplaklığıyla açıkladı. Yapılan açıklama, yapay zekâ sektöründeki riskleri bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Yapay zekâ, her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Bugün basit internet araştırmalarından çok daha karmaşık kod yazma işlemlerine kadar hemen her alanda yapay zekâyı kullanabiliyoruz. Tabii bu demek olmuyor ki yapay zekâ tam anlamıyla güvenilir ve sorunsuz durumda. İşte Sam Altman tarafından yapılan açıklamalar da tam olarak bu noktaya parmak basıyor.

Sam Altman'in uykularını kaçıran yapay zekâ özellikleri şöyle:

Sam Altman tarafından yapılan açıklamaya göre uykusunu kaçıran yapay zekâ özelliklerinden ilki, yapay zekânın kötü amaçlar uğruna kullanılmaya başlaması. Bugün genel yapay zekâ veya "süper zekâ" olarak anılan teknoloji, Sam Altman'e göre art niyetli kişi veya grupların eline geçmemeli. Aksi takdirde tüm insanlık için çok büyük bir tehlike kapıda.

Sam Altman'in açıkladığı ikinci özellik ise yapay zekâ üzerindeki kontrolün kaybedilmesi. Sistemlerin gelişmesiyle bunun makul bir olasılık hâline geldiğini anlatan Sam Altman, üçüncü neden olarak da yapay zekâ modellerinin beklentilerden çok daha fazla gelişmesi ve bunun sonucunda dünyayı ele geçirmesi olarak gösterdi.

Tüm bunlar şu an için bilim kurgu filmi gibi geliyor olsa da yapay zekâ ile yatıp kalkan bir kişi tarafından söylendiği zaman dikkate alınması gerek. Sam Altman tarafından yapılan açıklama, yapay zekânın riskli görülen yönlerinin mutlaka incelenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.