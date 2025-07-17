ChatGPT, doğrudan araç seçeneklerinden etkinleştirebileceğiniz yeni Agent modunu tanıttı. Bu mod sayesinde ChatGPT birçok işi birçok özelliğini bir arada kullanarak yapabilecek.

OpenAI, ChatGPT’nin yepyeni özelliği "Agent modu"nu resmî olarak tanıttı. Bu yeni özellikle birlikte ChatGPT, artık sadece sorulara yanıt vermekle kalmıyor, sizin yerinize birçok işi de halledebiliyor.

Yeni özellik sayesinde ChatGPT doğrudan sohbet üzerinden verdiğiniz komutlarla takviminizi düzenleyebiliyor, sunumlar hazırlayabiliyor ve kod yazıp çalıştırabiliyor. Kısacası bilgisayar başında yapacağınız birçok işi, sizin adınıza yapma kapasitesine sahip.

Operator'den daha pratik ve daha hızlı

OpenAI, bu yeni "Agent modu"nu daha önceki denemelerine göre çok daha güçlü buluyor. Önceki versiyonların tıkladığınız web sitelerinde gezinme veya kısa araştırmalar yapma gibi özellikleri vardı ama bu yeni Agent modu, hepsini bir araya getiriyor ve daha fazlasını ekliyor.

Özellik şimdilik sadece Pro, Plus ve Team kullanıcıları için aktif olacak. Eğer bu planlardan birine aboneyseniz, ChatGPT ekranındaki araç menüsünden "Agent modu"nu seçerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Şimdiye kadarki en başarılı model

ChatGPT'nin yeni Agent modu, Gmail ve GitHub gibi uygulamalara bağlanabiliyor, yani ihtiyaç duyduğu bilgilere oralardan da ulaşabiliyor. Aynı zamanda terminale erişebiliyor ve API kullanarak farklı uygulamalarla iletişim kurabiliyor.

OpenAI, bu yeni modun şimdiye kadarki en başarılı modellerden biri olduğunu söylüyor. Zor testlerde önceki modellere göre çok daha yüksek puanlar aldığı belirtilen Agent modu. “İnsanlığın Son Sınavı” denilen karmaşık testte %41,6 başarıya ulaşmış ve bu, önceki modellere göre iki kat daha iyi bir sonuç elde ettiği anlamına geliyor.

Tabii bu kadar güçlü bir sistemin güvenlik riskleri de var. OpenAI, bu yeni modu geliştirirken güvenliği ön planda tuttuklarını belirtiyor ancak bunun gerçekte ne kadar doğru olduğunu şimdilik zaman gösterecek.

Tanıtıldığı canlı yayın tekrarını buradan izleyebilirsiniz: