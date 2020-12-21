Samanyolu, Kendini Yok Etmiş Uygarlıklarla Dolu Olabilir

Cornell Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, Samanyolu Galaksisi'nde zeki uygarlıkların 6 milyar yıl önce var olduğunu ve bu uygarlıkların kendi kendini yok ettiklerini öne sürüyor.

Cornell Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, Samanyolu Galaksisi'nde milyarlarca yıl önce kendini yok etmeyi başarmış birden fazla medeniyetin varlığını öne sürüyor. Zaman içinde Samanyolu’nun evrimini göz önünde bulundurarak yapılan bu araştırma, uzayda yaşamın var olduğunu kanıtlamaya en çok yaklaşan çalışmalardan birisi olabilir.

Araştırmacılar, bundan tam 5 milyar önce Samanyolu’nda medeniyet türlerinin zirve yaptığını, ancak çoğu uygarlığın zaman içerisinde kendi kendini yok ettiğini iddia ediyor. Hakem onayından geçen araştırma, Arxiv adlı bilimsel çalışmaların yer aldığı bir kaynakta yayınlandı.

Medeniyetler, Samanyolu Galaksisi oluştuktan 13,5 milyar yıl sonra çoğalmaya başlamış olabilir

Araştırmadaki en önemli unsurlardan birisi, Samanyolu’nda yaşamış uygarlıkların zeki yaşam gelişimini etkileyen faktörler oldu. Bu faktörlerin arasında Güneş benzeri yıldızların ve ölümcül süpernova patlamalarının sıklığı bulunuyordu. Bunlar, bir medeniyetin en fazla ne kadar yaşayabileceği gibi sorulara cevap verebilecek faktörlerin arasında yer alıyordu. Araştırmayı yürüten bilim insanları, Samanyolu’nda yaşayan medeniyetlerin galaksi oluştuktan 13,5 milyar yıl sonra çoğalmaya başlamış olabileceğini dile getiriyor.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde 3 fizikçi tarafından yayınlanan bir makale, Samanyolu Galaksisi'nde yaşamın en çok nerede görülebileceğini anlatırken, zeki uygarlıkların kendilerini yok etme eğiliminde olduklarını da belirtiyor. Bu makale ve ünlü astrofizikçi Frank Drake’in 1961 yılında yazmış olduğu denklemden yola çıkan araştırmacılar, Samanyolu’ndaki zeki yaşamın ortaya çıkış tarihini hesapladı ve bu uygarlıkların zaman içerisinde kendi kendilerini yok etmiş olabileceklerini dile getirdi.