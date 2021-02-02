Samsung'dan 180 Derece Dönebilen Yeni Pop-up Kamera Patenti

Samsung, WIPO'dan yeni bir patent aldı. Samsung'un yeni patenti, arka kameranın ön kamera haline gelebildiği yeni bir pop-up kamera tasarımı gösteriyor.

Ekrana gömülü ön kameraya sahip akıllı telefonlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamış olsalar da bu teknolojinin standart hale gelmesine hala uzunca bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Hal böyle olunca da pop-up kamera tasarımı, gerçek uçtan uca ekran sunmak isteyen üreticiler için en uygun seçenek olarak öne çıkıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, daha önce piyasaya sürmüş olduğu Galaxy A80 modeliyle arka kameraları ön kamera olarak kullanabildiğimiz ilginç bir pop-up kamera sistemi karşımıza çıkarmıştı. Samsung’un Ocak 2021’de Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) tarafından onaylanan yeni patenti, şirketin bu yaklaşımını geliştirdiğini gösteriyor.

Samsung'un döner kameralı yeni pop-up tasarımı

Ortaya çıkan patent görsellerini incelediğimizde söz konusu kamera tasarımının Galaxy Note 10 modellerindekine benzer şekilde cihazın sol üst köşesine yerleştirilmiş, ince uzun bir modül olduğunu görüyoruz. Bu tasarımı ilginç kılan şey ise modülün 180 derece dönüp yukarı kayarak bir selfie kamerası haline gelebiliyor olması.

Samsung’un şu sıralar Galaxy A80’in halefi olacak bir Galaxy A82 modeli üzerinde çalıştığı biliniyor ancak patentlerde görmüş olduğumuz yeni dönen pop-up kamera tasarımının bu cihazda kullanılabileceğine pek de ihtimal verilmiyor. Aslına bakacak olursak Samsung’un patentte yer alan mekanizmayı hiçbir akıllı telefonunda kullanması beklenmiyor.

Peki Samsung’un yeni patentinde yer alan teknoloji arka kameradaki gelişmiş sensörleri selfie kamerası olarak kullanmayı mümkün kılabiliyorsa neden gerçek bir akıllı telefonda kullanılabileceği düşünülmüyor? Nedeni, teknolojinin çok fazla mekanik aksama sahip olması.

Samsung’un bir akıllı telefonunda böyle bir sistem sunabilmesi için kamera modülünün yukarı kaydırılması için ayrı, arkadan ön döndürülmesi için ayrı bir mekanik sistem kullanması gerekiyor. Daha fazla mekanik sistem, daha fazla sorunu beraberinde getiriyor. Dahası, sistem çok karmaşık olduğundan tamir etmesi de neredeyse imkansız.