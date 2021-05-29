Samsung ve LG, iPhone 13'ün 120Hz Ekranlarını Üretiyor

iPhone 12 için beklenen ancak gerçekleşmeyen 120Hz ekran hayali, nihayet iPhone 13 modellerine geliyor. Güney Koreli iki dev şirket Samsung ve LG, Apple'ın gelecek nesil iPhone'unun 120 Hz ekranları için üretime başladı.

iPhone 11 serisinden beri en çok beklenen donanımsal özellik daha yüksek ekran yenileme hızıydı. iPhone 12 serisinde 120 Hz ekran yenileme hızı beklenirken, hatta bu bilgi sızdırılmışken Apple, son anda pandemi sebebiyle aksayan üretimin daha da aksamaması için bu fikirden vazgeçmişti.

Şimdiyse gelen son bilgilere göre bu yılın ikinci yarısında tanıtılması beklenen iPhone 13 serisindeki üst seviye modeller için 120Hz ekran üretimine başlandı bile.

iPhone 13’te 120Hz ekranlar olacak:

Apple cihazlar hakkında verdiği bilgilerinin genelde doğru olmasıyla tanınan ve kendisini “Apple analisti” olarak nitelendiren Ming-Chi Kuo, hazırladığı raporda Samsung ve LG ‘nin iPhone 13 serisi telefonların ekran üretimlerine başladıklarını belirtti.

Rapora göre Samsung ve LG, birbirlerinden bağımsız olarak yeni nesil iPhone cihazlar için OLED ekran üretimine başladı. Samsung’un bu ayın başında gerekli materyalleri alıp, ayın ortasında iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max cihazlar için LTPO adı verilen 120Hz destekleyen ekran üretimine başladığı belirtildi.

LG'nin ise henüz birkaç gün önce iPhone 13 için LTPS adı verilen ve sadece 60Hz destekleyen OLED ekranları üretmeye başladığı belirtildi. Ayrıca The Elec isimli Koreli teknoloji sitesinin ortaya çıkardığı raporda, “Apple‘ın bu yıl olabilecek her türlü ertelenmeyi önlemeye çalıştığı ve bu nedenle oluşabilecek sızıntılara rağmen yeni nesil iPhone cihazların ekranlarının üretimine erkenden başladığı” belirtildi.

Tüm bunların yanı sıra iPhone 13 modelleri hakkında bir başka iddiaya göre 120Hz ekran ile çentik küçülecek, telefon biraz daha kalınlaşıp kamera çıkıntıları biraz daha fazla olacak. Peki, sizce yeni nesil iPhone cihazlarda gelecek diğer yeni özellikler neler olabilir?