Apple, iOS 15 Özelliklerini Göstermeye Başladı

Apple, iPhone'lardaki İpuçları uygulamasından bir bildirim gönderdi. iOS 15'in yeniliklerini gösteren bu bildirim, kullanıcıları yeni dönemde nelerin beklediğini ortaya koyuyor. Şirket, yeni işletim sistemini 14 Eylül'deki lansmandan sonra kullanıma sunacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, tüm hayranlarının beklediği o açıklamayı nihayet yaparak iPhone 13 lansmanını 14 Eylül'de gerçekleştireceğini açıkladı. Bu açıklama, iOS 15'in nihai tanıtım ve çıkış tarihini de ortaya çıkarmış oldu. Şimdiyse Apple, yaklaşmakta olan mobil işletim sistemiyle ilgili yeni bir adım attı. Tanıtımı beklemeyen şirket, iOS 15'in bazı özelliklerini göstermeye başladı.

Apple'ın iPhone modellerine sunduğu İpuçları isimli bir uygulaması var. Bu uygulama, bir iPhone'un tüm özelliklerinin detaylı bir şekilde anlatılmasını sağlıyor. Bazı iPhone sahipleri, bu uygulamadan ilginç bir bildirim aldılar. "iOS 15'teki yenilikleri gör" başlıklı bu bildirim, yaklaşan işletim sisteminin sahip olacağı bazı özellikleri resmen açıklamış oldu.

İşte iOS 15'in sahip olacağı bazı özellikler

Apple tarafından gönderilen bildirime dokunan kullanıcılar, yukarıda görmekte olduğunuz ufak bir iOS 15 keşif turuna çıkıyorlar. İşletim sistemi için birkaç sayfalık tanıtım oluşturan şirket, bu işletim sisteminin sahip olacağı arka plandaki sesi engelleme, Sizinle Paylaşılanlar, Safari'deki sekmeler, Canlı Metinler, sistem dili çevirisi, Odak Modu, bildirim menüsündeki yenilikler ve Haritalar uygulamasındaki yeni özellikleri görüntülenmesine imkan tanıyor.

Apple'ın iPhone sahiplerine gönderdiği bildirim, iOS 15'in deneyimlenmesiyle ilgili hiçbir detay sunmuyor. Yani kullanıcılar, iOS 15'in yenilikleriyle ilgili herhangi bir demo çalıştırmıyorlar. Şirket bunun yerine, sadece yaklaşan yeni özelliklerin görüntülerini kullanıcılara sunuyor.

Apple, yeni işletim sistemini genelde iPhone lansmanının hemen sonrasında kullanıma sunuyor. Bu bağlamda iPhone 13 ailesinin 14 Eylül'de duyurulacağını göz önünde bulundurursak, işletim sisteminin 14 Eylül gecesi ya da 15 Eylül'ün ilk saatlerinde kullanıma sunulacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.