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Samsung Akıllı Saatlere Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Yepyeni Yapay Zekâ Destekli Özellikler Geliyor

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Samsung, akıllı saatlerine gelecek yeni yapay zekâ sağlık özelliklerini açıkladı. Her biri kullanıcının çok işine yarayacak.

Samsung Akıllı Saatlere Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Yepyeni Yapay Zekâ Destekli Özellikler Geliyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Akıllı saatler konusunda Apple’dan Huawei’ye kadar birçok farklı marka çıkmayı başarıyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung da bunlardan biri. Şimdi ise firma, akıllı saatlerinde onları çok daha gelişmiş hâle getirecek yeni yapay zekâ özellikleri sunacağını açıkladı.

Samsung’un getireceği bu yenilikler, Sağlık uygulaması ile alakalı. Güncelleme akıllı saatlerin en önemli özelliklerinden olan sağlık özelliklerine çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı sağlayan yapay zekâ destekli işlevler getiriyor. Bu özellikler, 8 Haziran’dan itibaren sunulmaya başlayacak.

İçerikten Görseller

Samsung Akıllı Saatlere Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Yepyeni Yapay Zekâ Destekli Özellikler Geliyor
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Samsung akıllı saatlere gelecek yeni sağlık özellikleri

Hayati bilgiler

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Bu özellik, gece boyunca ölçülen beş önemli biyolojik sinyali (kalp atış hızı, kalp atış hızı değişkenliği, solunum hızı, cilt sıcaklığı ve kan oksijen seviyesi) gerçek dinlenme bazal değerleriyle karşılaştırarak analiz edecek. Yalnızca anlamlı sapmalar tespit ettiğinde bildirim göndererek, kullanıcıların daha fazla dinlenmeye ihtiyaç duyup duymadıklarını veya bir hastalıkla mücadele edip etmediklerini belirlemelerine yardımcı olacak.

Kalp sağlığı puanı

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Geçen yıl firma, kullanıcıların damar stresini incelemelerine yardımcı olan Vasküler Yük özelliği tanıtmıştı. Şimdi ise kalp sağlığı puanı ile bu daha da gelişmiş hâle getiriliyor. Bu tek günlük ölçüm, Vasküler Yük'te daha önce bulunan uyku, stres ve aktivite gibi bilgileri vücut kompozisyonu verileriyle birleştiriyor. Sonucunda da kullanıcıların uzun vadeli sağlığını etkileyen alışkanlıkları net bir şekilde belirleyen ve kalp sağlıkları konusunda anında netlik sağlayan bir puan ortaya çıkıyor.

Günlük kardiyo yükü

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Bu özellik, kullanıcıların egzersiz sırasında biriken kardiyovasküler zorlanmayı ölçecek. Günlük yükü ve maksimum antrenman kapasitesini hesaplayarak, kullanıcıların tükenme veya sakatlanma riski olmadan hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için en uygun antrenman hedefleri ve dinlenme süreleri önerecek.

Fitness endeksi

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Son olarak Fitness endeksi özellği; kalp atış hızı, VO2 max (aerobik fitness'ın önemli bir ölçüsü) ve günlük adım sayısı gibi ölçümleri kullanıcıların akranlarıyla karşılaştırarak egzersiz rutinlerinin işe yarayıp yaramadığınızı görmenizi sağlayacak. Bireysel fiziksel güçlü ve zayıf yönleri net bir şekilde belirleyerek kullanıcılara sürekli ve hedefli iyileştirmeler yapabilmeleri için özel içerik ve kişiselleştirilmiş hedefler sunacak.

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