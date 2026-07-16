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Apple, iPad Mini için Büyük Değişime Hazırlanıyor: İlk Kez OLED Ekran Geliyor!

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Apple, iPad mini’yi ilk kez OLED ekranla buluşturmaya hazırlanıyor. J510 kod adlı yeni modelin bu sonbaharda tanıtılması beklenirken, giriş seviyesi ve Air modelleri için gözler 2027 yılına çevrilmiş durumda.

Apple, iPad Mini için Büyük Değişime Hazırlanıyor: İlk Kez OLED Ekran Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, iPad mini serisinde, son yılların en köklü revizyonunu yapmaya hazırlanıyor.

Şirket içinden sızan bilgilere göre yeni model, seride bir ilke imza atarak OLED ekran teknolojisiyle donatılacak.

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Apple, iPad Mini için Büyük Değişime Hazırlanıyor: İlk Kez OLED Ekran Geliyor!
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iPad mini ilk kez OLED ile gelecek

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Apple, teknoloji severlerin uzun süredir beklediği iPad mini güncellemesi için nihayet düğmeye bastı. "J510" kod adıyla geliştirilen yeni iPad mini, seride ilk kez organik ışık yayan diyot yani OLED ekran teknolojisine geçiş yapacak.

Apple, bu üst düzey ekran teknolojisini ilk olarak 2017 yılında iPhone modellerinde, ardından ise 2024 yılında iPad Pro serisinde kullanmaya başlamıştı. Şimdi ise sıra iPad mini'de. Sızıntılara göre yeni OLED iPad mini’nin bu sonbaharda, en geç Ekim ayına kadar tanıtılması planlanıyor. Mevcut iPad mini modelinin 2021 yılındaki büyük tasarım değişikliğinin ardından sadece iki yıl önce küçük bir işlemci güncellemesi aldığı düşünülürse, bu adım serinin beş yıldır gördüğü en büyük yenilik olacak.

2027'de köklü değişiklikler göreceğiz

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Apple’ın tablet tarafındaki planları sadece iPad mini ile sınırlı değil ancak diğer modeller için kullanıcıların biraz daha sabretmesi gerekecek gibi. Sızan bilgilere göre giriş seviyesi iPad ve iPad Air güncellemeleri 2027 yılına planlanmış durumda.

"J581" kod adıyla anılan ve bütçe dostu yapısıyla özellikle öğrenciler ve çocuklar tarafından tercih edilen yeni giriş seviyesi iPad’in, 2027 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Son olarak Mart 2025’te güncellenen bu modelde büyük bir tasarım değişikliği beklenmezken, en büyük yeniliğin daha hızlı bir işlemci olacağı belirtiliyor.

Orta segmentte yer alan iPad Air ailesi ise yine 11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneğiyle karşımıza çıkacak. "J807" ve "J837" kod adlarına sahip yeni iPad Air modelleri ile birlikte yeni iPad Pro modellerinin ve güncellenmiş Apple Pencil’ın da 2027 yılının ilkbahar aylarında tanıtılması hedefleniyor. Apple’ın gelecekte iPad Air modeline de OLED ekran getirmek için çalıştığı ancak giriş seviyesi iPad modelinde maliyetleri düşük tutmak adına şimdilik ucuz LCD paneller kullanmaya devam edeceği de gelen bilgiler arasında.

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