Samsung'un Mobil Bölümü İsim Değişikliğine Gitti

Samsung, uzun yıllar mobil departman olarak tanımladığı bölümün adını değiştirdi. Her yıl onlarca cihaz yaratan bölüm, tüketici elektroniği bölümüyle birleşerek daha bütüncül bir isme sahip oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un en çok ses getiren ürünleri, diğer birçok teknoloji devi gibi akıllı telefonlar. Ancak tabii ki şirket telefondan ibaret değil ve akıllı telefon geliştirme ve tasarlama kısmı ilgili departman tarafından yürütülüyor. Ve şirket, yeni kararıyla bu departmanda büyük değişikliklere imza atıyor.

Yakın zamanda yapılan açıklamalara göre Samsung’un mobil bölümü, tüketici elektroniği bölümüyle birleştirildi. Birleşimden oluşan yeni bölüme ise yeni bir isim verildi.

"Mobil Tecrübe"

Samsung, daha önce de duyurduğu gibi 10 Aralık’ta tüketici elektroniği ve mobil bölümlerini birleştirdi. Bu birleşmenin nedeni ise iki bölüm arasındaki uzak ilişkiyi ortadan kaldırarak mobil cihazların tasarım aşamasından satış aşamasına diğer ticari süreçlere kadar her şeyin tek bir ekosistemde çalışması isteği oldu. Böylece olaylara daha bütüncül bakılabilirdi.

Oluşan yeni bölüme “mobil tecrübe” anlamına gelen Mobile Experience (MX) adı verildi. Yönetici koltuğuna ise Han Chan Hee oturdu. Hee, kararın resmiyete dökülmesinden hemen önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Mobil sektördeki onlarca yıllık yenilik ve liderliğin ardından bölümümüzün yeniden adlandırılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu isim değişikliğinin, Galaxy kullanıcıları için daha da heyecan verici deneyimler yaratabileceğimiz yeni bir mobil inovasyon çağını başlatmamıza yardımcı olacağına inanıyoruz.