Avrupa Birliği, telefonlar dahil tüm elektronik cihazlarda USB Type-C girişini zorunlu kılan düzenlemeyi resmen onayladı. Düzenlemenin Parlamento ve Konsey'de de onaylanmasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği’nde uzun zamandır tartışma konusu olan teknolojik cihazların tek tip girişe sahip olması girişiminde bugün sona gelindi. Avrupa Birliği yetkilileri, AB içinde satılacak tüm akıllı telefonlarda USB-C girişinin zorunlu olmasını sağlayacak düzenleme için anlaşmaya vardı.

Söz konusu düzenleme, akıllı telefonların yanı sıra tabletler, dijital kameralar, hoparlörler, taşınabilir oyun konsolları ve e-okuyucular gibi tüm elektronik cihazları da kapsayacak. Duyuru, Avrupa Parlamentosu İç Pazar ve Tüketicinin Korunması Komitesi tarafından bugün yayınlandı.

2024'ün sonbahar döneminden sonra çıkan tüm teknolojik cihazlarda USB-C girişi bulunacak:

Yeni düzenleme Avrupa Birliği yetkilileri tarafından onaylanmış olsa da henüz Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi tarafından resmen onaylanmadı. Bu onayların da gelmesiyle birlikte Avrupa Parlamentosu, 2024’ün sonbahar döneminden itibaren tüm elektronik cihazların USB Type-C girişine sahip olmasının zorunlu olacağını paylaştı.

Söz konusu yeni düzenleme, Avrupa Birliği’nde elektronik atıkların azaltılması için yapılan girişimlerin en büyük adımı olacak. Düzenlemeyle birlikte tüm elektronik cihazlar aynı girişe sahip olacağından hem kullanıcılar farklı farklı kablolarla uğraşmak zorunda olmayacak hem de bu kabloların işlevini yitirmesi durumunda ortaya çıkan atık sayısı da azalacak. Yine aynı şekilde gereksiz yere yeni şarj cihazlarının ve kablolarının satın alınmasının da önüne geçilecek. Düzenlemeyle yılda yaklaşık 250 milyon euro tasarruf ve 11 bin ton elektronik atığın azaltılmasının sağlanması bekleniyor.

Düzenlemeden en çok Apple etkilenecek:

AB’nin yeni düzenlemesinin en çok etkileyeceği şirket Apple olacak. iPhone telefonlarında bugüne kadar yalnızca Lightning girişine yer veren Apple, artık bunu yapamayacak. Fakat Apple’ın bu konuda bir çözümü de olabilir. Zira AB, düzenlemeyi yalnızca kablolu şarj gerektiren cihazlar için geçerli kılacak. Yani sadece kablosuz şarj desteğine sahip cihazlarda USB-C girişinin bulunması zorunlu olmayacak. Bu da Apple’ın tamamen kablosuz şarj teknolojisini tamamen benimsemesi için bir fırsat olacak.