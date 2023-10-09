Dünyaca ünlü şarkıcı Drake, geçtiğimiz günlerde yayınlanan "For All the Dogs" albümünde Apple'a sataştı. "First Person Shooter" isimli şarkıda, doğrudan iMessage'a gönderme yapılıyor.

Android ile iOS arasındaki rekabeti bilirsiniz. Apple da Android üreticiler de yıllardır, kendilerinin daha iyi olduğunu ileri sürüyorlar. Hatta bazen markaların birbirlerine yönelik hamleleri haber konusu bile oluyor. Bu bağlamda; şimdi sizlere, iOS ile Android arasındaki rekabete yeni bir boyut kazandıracak bir gelişmeden bahsedeceğiz. Haberimizin öznesi ile dünyaca ünlü şarkıcı Drake.

Drake, geçtiğimiz günlerde "For All the Dogs" ismini verdiği yeni bir albüm yayınladı. Bu albümde yer alan "First Person Shooter" isimli bir şarkı ise doğrudan iOS ve Android rekabetine odaklanıyordu. Şarkı içeriğinde Android telefonlara atıfta bulunan dünyaca ünlü şarkıcı, Apple'ın iMessage hizmetine de gönderme yapıyordu. Gelin hem o şarkıya hem de Drake'in Android ile ilgili sözlerine yakından bakalım.

Drake'in First Person Shooter şarkısı şöyle:

Drake, yeni şarkısında numarasını alan birsinden bahsediyor. Söz konusu kişi Android telefon kullanıyordu ve "limon yeşili" mesajlar gönderiyordu. İşte burada, Apple'ın iMessage hizmetine bir gönderme yapılıyordu.

İki iPhone kullanıcısı, birbiriyle konuşurken iMessage hizmetinden faydalanabilir. Mavi arka plana sahip metin mesajları, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve çıkartmalar, iki iPhone sahibi arasında paylaşılabilir. Ancak bir iPhone kullanıcısı ile bir Android kullanıcısı mesajlaşmaya başlarsa tüm bunlar ortadan kalkar. Metinlerin arka planı yeşile döner, çıkartma ve fotoğraflar ise MMS olarak gönderilir.

Drake, geçmişte de benzer şarkı sözleri kullanmıştı

Dünyaca ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl yayınladığı "Honestly, Nevermind" isimli albümünde de "Texts Go Green" adında bir şarkı çıkartmıştı. O parçada da yine iMessage'a atıfta bulunuluyordu.

Drake - Texts Go Green'i aşağıdan dinleyebilirsiniz:

Apple dışında hemen herkes, Google'ın RCS standardına geçiş yapılmasını istiyor!

iPhone'lara özel iMessage'ın bu denli tartışma konusu olmasının nedeni Google'ın RCS standardı. iMessage'ın küresel versiyonu olarak düşünebileceğiniz RCS, SMS ve MMS devrini kapatabilecek potansiyele sahip. Ancak Apple, buna uzun zamandır ayak diriyor. Google, bugüne dek tonla kampanya yürüttü ve Apple'ın RCS'i benimsemesini istedi ancak Apple, buna sıcak bakmamakta kararlı. Hatta Tim Cook, bununla ilgili bir açıklama sırasında kendisini eleştiren bir gazeteciye "Annene iPhone al!" şeklinde çıkış yapmıştı...