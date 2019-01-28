Samsung, Artık Daha Çevre Dostu Paketler Kullanacak

Samsung’un elektronik departmanına ait ürünler, bundan sonra geri dönüştürülmüş ve biyolojik kağıt kullanılarak imal edilecek.

Şirketlerin çevre duyarlılıklarını göstermek adına yaptıkları pek çok hamle var. Onlar da yaşayabileceğimiz bir ortam kalmaması halinde başımıza gelecek felaketin farkında. Bu yüzden de ellerinden geleni yapıyorlar.

Samsung’un elektronik departmanı, yeni sürdürülebilirlik politikalarını açıkladı. Buna göre firmanın telefonlar, tabletler ve giyilebilir ürünler için kullanacağı paketler değiştirilecek.

Artık telefon ve aksesuarların içinde yer aldığı kalıp plastikten yapılmayacak. Onun yerine katlı karton kullanılacak. Aksesuarlar çevre dostu materyallere sarılacak. Samsung şarj aletleri bile artık daha mat renkte uçlara sahip olacak. Böylece firmanın uç kısımlar için plastik koruyucu film kullanması gerekmeyecek.

Televizyonlar, buzdolapları, çamaşır makineleri ve diğer mutfak ürünleri artık standart plastik poşetlerle teslim edilmeyecek. Genellikle sebze kabukları, şeker pancarı ya da mısır koçanı gibi malzemelerden elde edilen biyoplastik poşetler ya da geri dönüştürülmüş plastikten üretilen poşetler kullanılacak.

Samsung’un yeni kağıt stratejisi paketlerde ve kılavuzlarda çevre dostu malzeme kullanmayı içeriyor. Paketlemedeki bu değişimlerin 2019 yılının ikinci yarısında başlaması bekleniyor.