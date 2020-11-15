Samsung, Genişletilebilir Telefon Üzerinde mi Çalışıyor?

Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, geçtiğimiz perşembe günü şirket yöneticileriyle bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda dikkatleri çeken şey ise Lee'nin elindeki daha önce görülmemiş, gümüş renkteki telefondu.

Fiziksel tuş takımı olmayan büyük ekranlı telefonlar, uzun yıllardır akıllı telefon dünyasını domine ediyor. Ancak bazı telefon üreticiler tarafından katlanabilir akıllı telefonlarla birlikte yıllardır süre gelen bu baskınlığa bir alternatif sunulmak isteniyor.

Katlanabilir akıllı telefon tarafında ortaya ürün koyan şirketlerden bir tanesi de Samsung oldu. Güney Koreli şirket, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip gibi farklı şekillerde katlanabilen telefonlar sundu. Ayrıca Samsung'a göre küresel akıllı telefon piyasasındaki baskın konumunu korumak için bu tür yenilikler de gerekli.

Samsung, yeni bir tasarım şekline sahip telefon üstünde çalışıyor

Korea Times'ta yer alan habere göre Samsung, yeni bir tasarım şekline sahip telefon üstünde çalışıyor. Üstelik şirketin Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, gelecekteki bu cihazın neye benzeyebileceğiyle ilgili bazı ipuçları verdi.

Lee Jae-yong, geçtiğimiz perşembe günü şirketin araştırma ve geliştirme merkezinde yöneticilerle bir toplantı düzenledi. Basının da ilgisini çeken bu toplantıda Lee Jae-yong'un elinde daha önce görülmemiş bir telefon olduğu görüldü. Lee'nin elindeki telefonu yukarıdaki fotoğraftan görebilirsiniz.

Lee'nin elinde tuttuğu telefon Z Fold ve Flip'e göre daha ince olması sebebiyle bunun tamamen yeni bir telefon olduğu yönünde söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Bu söylentilerden bir tanesi ise Lee'nin elindeki telefonun "genişletilebilir" bir akıllı telefon olduğu yönündeydi.

Samsung, geçtiğimiz yıllarda Dünya Fikri Mülkiyetler Ofisi'ne genişletilebilir ekran tasarımına sahip telefon patenti başvurusunda bulunmuştu. Şirket, böyle bir telefon çıkaracağıyla ilgili resmi açıklama yayınlamazken farklı tasarımlara sahip telefonlar çıkarmaya devam edeceklerini söylemişti. Ayrıca Samsung'un bu seneki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda genişletilebilir ekranlı telefonu için gizli bir demo organize ettiği de söylenmişti.