Samsung, yeni bir dosya transferi uygulaması üstünde çalışıyor. Buna göre, Private Share adı verilen uygulama blok zinciri bazlı güvenliğiyle kullanıcılarının güvenli bir şekilde dosya transferi yapabilmesini sağlayacak.

Mobil cihazınızdan arkadaşınıza bir dosya göndereceğinizde kullanabileceğiniz birçok seçenek bulunuyor: Bluetooth, NFC, Nearby Share, Quick Share. Bunlara ek olarak göndereceğiniz dosyanın boyutuna ek olarak e-posta ya da WhatsApp da kullanılabilir.

SamMobile'da yer alan habere göre Quick Share servisine de sahip olan Samsung, güvenliğin ön planda olduğu yeni bir uygulama üstünde daha çalışıyor: Private Share. Dosya transferinde kullanılabilecek olan bu yeni uygulama, güvenli dosya transferi için blok zincirinin gücünden yararlanacak.

Samsung'dan güvenli dosya paylaşım uygulaması: Private Share

Güney Koreli teknoloji devinin, kullanıcılarının dosyalarını gizli bir şekilde yapabileceği uygulama, kısa süreli mesajlarla benzer bir konsepte sahip. Dosyayı gönderen kullanıcı, dosyanın silinmesi için bir son kullanım süresi belirleyecek, bu süre dolduğunda dosya otomatik olarak silinecek.

Alıcılar ise dosyayı yeniden paylaşamayacak. Yani uygulama, dosyanın yeniden paylaşılması gibi bir seçenek sunmayacak. Ayrıca ekran görüntüsü almak da mümkün olmayacak. Bu yola dosya aktarımının gerçekleşebilmesi için hem göndericide hem de alıcıda Private Share uygulamasının olması gerekiyor. Gönderici, bir transfer isteği yollayacak, alıcı bu isteği onaylarsa bir kanal oluşturulacak ve dosyanın transferi başlayacak.

Private Share uygulamasının Samsung Galaxy S21 ile birlikte yeni bir özellik olarak duyurulması bekleniyor. Şirket, benzer bir yolu Quick Share ve Music Share gibi uygulamalarında da benimsemişti. Bu servisler daha sonra eski amiral gemilerine ve hatta orta segment cihazlara da gönderilmişti.

Peki, Samsung Galaxy S21'in duyurusu ne zaman gerçekleştirilecek? Jon Prosser'a göre Samsung, Galaxy S21 ailesini Ocak 2021'de tanıtacak.