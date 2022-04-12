Büyüyen çevre sorunlarıyla birlikte, geri dönüşüme verilen önem de artmaya başladı. Samsung da bu amaçla yeni aksiyonlar alarak, geri dönüşüm çalışmalarına hız kazandırdı. Şirket, ilerleyen günlerde telefonlarda ikinci el parçalar kullanmayı planlıyor.

Günümüzde geri dönüşümün önemi çevre kirliliği sorunlarının artmasıyla gittikçe daha önemli bir hal alıyor. Pek çok şirket bu amaçla geri dönüştürülemeyen ürünlerin kullanımına kısıtlama getiriyor ya da bu ürünleri kullanmayı bırakıyor. Geri dönüşümün ve tek kullanımlık ürünlerin kullanım alanı giderek daralırken şirketlerde bu konuda çalışmalarına büyük bir hız kazandırdı.

Teknoloji sektörünün öncülerinden Samsung’un da geri dönüşüme destek vermek amacıyla çalışmalara başladığı iddia edildi. Bu çalışmaların hem çevre dostu kişileri hem de Samsung kullanıcılarını mutlu etmesi bekleniyor.

Samsung, cihaz onarımlarında ikinci el parçalar kullanacak

Samsung’un çok konuşulacak bu yeni uygulamasıyla birlikte, cihazlarınızı tamir ettirmek istediğinizde daha öncesinde farklı bir cihazdan çıkartılan geri dönüştürülmüş parçaların kullanılması hedefleniyor. Şirketin bu ay tanıttığı DIY onarım programıyla birlikte ikinci el parçaların tamir amaçlı kullanımına da bu yaz başlanabilir. Uygulamanın hem atık teknolojik parça sayısını minimuma indirmesi, hem de tamir maliyetlerini yüksek bir miktarda düşürmesi bekleniyor.

Cihazlarına ikinci el parçalar takılması bazılarının hoşuna gitmeyecek olsa da şirket bu parçaları yenisine yakın bir seviyede tamir ettikten sonra cihaza takacağı söyleniyor. Üstelik bu uygulama sayesinde telefonlarınızın ya da tabletlerinizin tamiri için ödediğiniz ücret yarı fiyatına kadar düşebilir. Samsung'un geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla yaptığı ilk uygulama bu da değil. Şirket, Galaxy S22’nin kritik olmayan bazı parçalarında da geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıyor ve bu yine bu amaçla perkande kutularında da duvar şarj cihazlarına yer vermeyi bıraktı.

Samsung’un israfı önlemek amacıyla önümüzdeki yaz hayata geçirebileceği proje, tartışmaya da oldukça açık bir konu. Cihazını tamire gönderdiğinde ikinci el parçalar takılması hoşunuza gitmese de bu parçaları yenisiyle hemen hemen aynı seviyeye getirip kullandığında bir sorun olacağını sanmıyoruz. Yine de ilerleyen günlerde bu uygulamanın ne kadar başarılı olacağını bekleyip görmemiz gerekiyor.