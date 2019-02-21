Samsung, sağlık verilerini ve günlük aktiviteleri izlemek için özel olarak geliştirdiği akıllı saati Galaxy Watch Active'i 20 Şubat akşamı düzenlediği Unpacked etkinliğinde görücüye çıkardı. Peki bu saat neler vadediyor?

Samsung, dün akşam San Francisco’da düzenlediği lansman etkinliğinde yalnızca Galaxy S10 ailesini tanıtmakla kalmadı, ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, yeni nesil kablosuz kulakiçi kulaklığı Galaxy Buds, yeni akıllı bilekliği Galaxy Fit ve yeni akıllı saati Galaxy Watch Active’i de tanıttı.

Galaxy Watch Active, Samsung’un Gear Sport’un yeni nesil ürünü olarak geliştirdiği sağlık ve etkinlik odaklı bir ürün. Galaxy Watch Active kullanıcıları akıllı saat üzerinden sağlık verilerini anlık olarak takip edebilecek, ayrıca adım sayısı, kilometre göstergesi gibi günlük aktivitelerini kontrol edebilecekler.

Galaxy Watch Active’in 1.1 inçlik ekranının etrafında diğer Samsung akıllı saatlerde görmeye alışık olduğumuz döndürülen bir çerçeve bulunmuyor. Ayrıca cihazın yanında bulunan tuşlar da çok daha şık bir görünüm kazanmış durumda. Galaxy Watch Active, sportif tasarımlı bir saat olmasına karşın şıklığından kesinlikle ödün vermiyor.

236mAh’lik bataryasıyla 24 saatlik bir kullanım sunan Galaxy Watch Active, harcadığınız kaloriden kaç dakika yürüdüğünüze kadar her aktivitenizi anbean takip ediyor. Kalp atış hızı gibi sağlık verilerini de sürekli olarak kontrol eden cihaz, tıpkı Apple Watch gibi sağlık verilerinde bir anormallik olduğunda kullanıcıyı uyarıyor.

1.1 inç AMOLED ekrana sahip olan cihazın 4GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bluetooth 4.2 ve NFC bağlantı desteği sunan cihazda ne yazık ki 3G ya da 4G desteği bulunmuyor. Dört farklı renk seçeneği bulunan cihazın Birleşik Devletler fiyatı 199 dolar olarak açıklandı. Türkiye fiyatının 1200-1500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz.