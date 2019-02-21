Galaxy S10'un Bixby Butonundaki Muhteşem Özellik

Samsung, Galaxy S10'un Bixby butonuna üçüncü taraf uygulama desteği getirdi. Böylece Galaxy S10'da Bixby butonuna dokunduğunuzda istediğiniz uygulamanın açılmasını sağlayabiliyorsunuz.

Samsung, Galaxy S8 ile birlikte hayatımız Bixby adında bir sanal asistan sokmuştu. Cihazın ses açma kapama tuşlarının altında kendi ait bir fiziksel tuşa sahip olan Bixby, çoğu kullanıcı tarafından tercih edilmiyordu. Bu nedenle Galaxy S8 ve sonraki Samsung amiral gemilerini alan tüketiciler ilk olarak Bixby tuşunu devre dışı bırakıyordu.

Samsung, tüketicilerin Bixby tuşundan daha aktif bir şekilde faydalanabilmesi için Galaxy S10 ailesine yeni bir özellik ekledi. Bu özellik sayesinde Galaxy S10 kullanıcıları Bixby tuşuna üçüncü taraf bir uygulamayı atayabiliyorlar. Böylece Bixby tuşuna dokunduğunuzda kullanmadığınız bir sanal asistan değil, sizin belirlediğiniz bir uygulama açılıyor.

Bu atama, Bixby tuşunu daha işlevsel bir hale getiriyor olsa da Bixby asistanı tamamen devre dışı bırakmıyor. Tuşa bir kere bastığınızda atadığınız uygulama, iki kere bastığınızda Bixby ana sayfası, basılı tuttuğunuzda ise Bixby komut dinleyici açılıyor. Sonuç olarak yanlışlıkla iki kere bastığınızda ya da parmağınızı basılı tuttuğunuzda Bixby ile karşılaşmaya devam edeceksiniz.